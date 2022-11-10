戲說從頭／在你的冬夜裡閃耀解鎖穿越 奇幻卻接地氣

「在你的冬夜裡閃耀」是一部穿越題材的作品。(取材自微博)

自2019年台灣電視劇「想見你」出現平行時空設定之後，越來越多言情劇引入穿越設定，由喬欣、馬思超主演的電視劇「在你的冬夜裡閃耀」近日開播，正是一部類似「想見你」穿越題材的作品，講述女主鄭達前遭遇時空錯亂，從而踏上自我療癒之旅的故事。

齊魯晚報報導，「在你的冬夜裡閃耀」故事描述女主鄭達前是一家廣告公司員工，正處在事業、愛情兩落空的境地，迫不得已選擇回到東北老家；沒想到返鄉途中遭遇一場火流星引發的磁暴，從而到了平行時空，重回當年依舊完整的原生家庭，並重遇昔日青梅竹馬男友慕子李，無法返回原世界的鄭達前抓住了這次機會，將曾經的遺憾一一彌補。

該劇在「平行時空」的設定下，展現了親情、愛情、友情關係的交織和碰撞，最有趣的是該劇充滿東北地域特色，劇中握在手裡的烤紅薯、和朋友一起圍坐炕上聊天、在冰天雪地裡釣魚 等情節，特別有喜感。

「在你的冬夜裡閃耀」的女主通過平行時空，看到了青春中那些被遺忘、被治癒的往事。

除了展現「意難平」的愛情和人生以外，「平行時空」的言情劇集還延展出更多不同的支線主題，比如「活在當下」的重要性。在近年現代穿越劇中，不少劇集開始講述「重視自我」的主題，主角穿越到另一個時空，遇見過去的自己，是為了與過去的自己和解。這樣的立意令「平行時空」和「穿越」的概念有了奇幻卻接地氣的表達。