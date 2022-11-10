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破冰具俊曄？汪小菲含淚道謝 挨轟炒作

娛樂新聞組╱綜合報導
汪小菲在直播中感激大S、具俊曄(圖)把孩子帶得這麼好，引來網友嘲諷炒作。(取材自Instagram)
汪小菲在直播中感激大S、具俊曄(圖)把孩子帶得這麼好，引來網友嘲諷炒作。(取材自Instagram)

汪小菲雖然已與大S離婚，但不時仍透過網路隔空與前妻連結，近日開直播的他突然含淚表示很想念女兒，並感激前妻一家將女兒照顧得非常好；他此舉引來網友嘲諷，認為又在炒作。

綜合媒體報導，直播中汪小菲雙眼通紅對著鏡頭表示：「汪希玥現在1米4幾快1米5了，每天跟我們阿姨比個高。我很感激他們把孩子帶得那麼好，我每天想著汪希玥的時候，我就抬頭看看天上的雲彩，覺得汪希玥也在看我。」

汪小菲口中的「他們」，被網友解讀是在向大S及具俊曄道謝。不過他公開表示想念女兒，不但沒有感動網友，反而讓人覺得他是在演戲，有網友認為想念女兒大可打電話視頻或直接飛回台灣探望就好，他此舉動作有消費女兒之嫌。

而他思念女兒的用詞也被網友吐嘈不恰當，認為「抬頭看天」不吉利；同時質疑他婚內出軌張穎穎，何不乾脆叫張穎穎幫生一個就好。

汪小菲說不是不想到台灣，而是受不了往返隔離之苦，也透露挺難再承受幽閉恐懼，因此每次想念女兒時，他就抬頭看天上雲彩，就會覺得女兒也在看著自己、減輕思念之情。

此外，汪小菲提到女兒時一臉開心，但是還是漏了兒子；網友不禁調侃：「至今不想兒子嗎？」

另外，汪小菲早前表明不准女兒、兒子叫具俊曄爸爸，小S日前受訪時透露「汪希箖﹑汪希玥都稱呼具俊曄為叔叔」，現在又在假惺惺向具俊曄道謝，「做人可以不要這麼反覆、這麼假嗎？」

汪小菲(圖)在直播中感激大S、具俊曄把孩子帶得這麼好，引來網友嘲諷炒作。(取材自...
汪小菲(圖)在直播中感激大S、具俊曄把孩子帶得這麼好，引來網友嘲諷炒作。(取材自微博)

汪小菲 具俊曄 大S

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