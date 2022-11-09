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昔遭5男玩到哭還封殺 42歲柳岩靠演技突圍

娛樂新聞組╱綜合報導
42歲柳岩交出一張不錯的演藝成績單。(取材自微博)
42歲柳岩交出一張不錯的演藝成績單。(取材自微博)

性感女星柳岩2016年因捲入包貝爾的「鬧伴娘事件」，慘遭變相封殺，曝光度大不如前，但她仍努力深耕演藝圈；近來改靠演技突圍，漸漸走出陰霾，剛過42歲生日的她，好狀態也令人羨慕。

綜合媒體報導，柳岩因為外型亮眼加上E級傲人身材，外界焦點多在她的身材上，原本備受看好的星路，卻因擔任好友包貝爾婚禮伴娘時，新郎和伴郎共5人企圖將她扔下水，讓她嚇到花容失色又差點走光，讓包貝爾等人受到外界抨擊。

雖然柳岩事後哭著向包貝爾夫妻道歉，因為不了解伴娘遊戲的環節才會嚇一大跳，自責毀了好友一輩子最重要婚禮，但仍難平息風波；之後包貝爾刪光和她有關的微博，當時想丟她下水的人，也漸漸疏遠她，而她曝光率也大不如前，形同變相被封殺。

不過柳岩仍持續在演藝圈奮鬥，2019年以電影「受益人」，獲得第11屆澳門國際電影節最佳女主角，今年又因「夢華錄」的「孫三娘」一角，讓她擺脫「性感」標籤，演技獲肯定。

今年生日，柳岩在微博祝自己生日快樂，並附上三張美照，只見她穿著黑色背心搭皮褲，對著鏡頭燦笑，不僅皮膚緊緻，身材也沒走樣，四肢纖細完全看不出已42歲，好狀態讓人驚艷。網讚「真是越來越有女人味了」、「美女你怎麼不會老」、「狀態真好」。

電影 微博 澳門

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