觀影說劇／成毅古裝劇超虐 最心疼「沉香如屑」應淵

成毅的古裝角色總是被虐。(圖：LiTV、 歡瑞世紀提供)

新生代男星成毅作品「琉璃」、「沉香如屑」、「沉香重華」、「山河月明」等劇近期相繼播出，陸續擄獲一批死忠粉絲，成毅靦腆說「被大家喜愛很開心，但還有很多不足之處要學習」，他也不覺得自己是明星，跟粉絲的互動像「朋友」。

聊到「沉香如屑」、「沉香重華」，成毅一人分飾應淵、唐周與玄夜三角，他說：「應淵帝君肩負眾生、守護三界，只能默默把對顏淡（楊紫飾）的愛藏在心裡；凡人唐周雖然傲驕，卻果敢正直，甚至不悔付出生命；修羅王玄夜則是個野心勃勃，愛情跟天下什麼都想要的霸君。」

三個角色，成毅覺得唐周跟自己個性最像，「唐周是個捉妖師，以除妖為己任，我也比較重義氣，因為演藝圈也像個江湖，講義氣才能走得長遠」。為了這部劇，成毅不但遠赴新疆 實地拍攝，吃了不少風飛沙外，武打招式幾乎都是親自上陣。

從「琉璃」、「長安諾」、「與君歌」到「沉香如屑」、「沉香重華」，成毅的古裝角色，總是被虐到比天花板還要高，問他最心疼哪個角色？成毅之前說是「長安諾」的蕭成煦，「因為蕭成煦一直到最後都沒好結果」。