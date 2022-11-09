回憶殺…香港4大女神無P圖同框 網讚經典天然美女

網曬翁慧德（左起）、張敏、邱淑貞、周慧敏四名80年代香港女星合照，大讚都是天然美女。(取材自臉書)

80年代港片盛行，不少當時螢幕中的女神，雖然有許多都已淡出演藝圈，但在網友心目中仍是經典，日前就有網友在臉書貼出一張集合當時四位香港 女神的照片，勾起不少男網友的回憶，紛紛大讚「都是天然美女」、「現在還是無敵」，她們的穿著現在又流行回來了。

綜合媒體報導，一名網友「爆廢公社公開版」貼出一張照片，表示照片上的四位女星是他爸爸的最愛，照片左起依序是翁慧德、張敏、邱淑貞及周慧敏，這四位女星可說是80年代最受男性觀眾喜愛的女神代表，網友回應：「以前的女星都好有氣質，現在的不是撞臉、就是露奶博關注。」

其他網友也紛紛認同「忘記告訴你，我跟你爸一樣」、「真的都是自然的美女，不用修圖的美女」、「以現在的角度來看還是很漂亮」，而四人穿著的背心搭配短褲，也被網友稱讚「當時的衣服跟現在流行也無違和」。

還有網友喊出朱茵、王祖賢、林青霞、鍾楚紅、關之琳，也都是原裝美女。

報導稱，每個年代流行不一樣，但從這四位女星當時的髮型及現今流行的露臍裝來看，感覺好像是時尚 的輪迴，照片中翁慧德俐落的短髮仍然很受歡迎，張敏的經典「半屏山」髮型勾起網友回憶，周慧敏的玉女 空氣瀏海造型至今仍受喜愛，還有邱淑貞的西式大波浪也依舊不退流行，難怪有人說，時尚就是一次又一次經典的輪迴。