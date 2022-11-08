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張敏、邱淑貞半屏山露臍裝掀回憶殺 網讚：現在也女神

聯合新聞網／即時報導
照片中左起依序是翁慧德、張敏、邱淑貞及周慧敏。（取材自臉書）
照片中左起依序是翁慧德、張敏、邱淑貞及周慧敏。（取材自臉書）

日前有一名網友貼出一張四位在1970年代超受歡迎的女星照片，寫道「我爸說這四位都他的最愛」，引發六、七年級生男網友的回憶殺，紛紛表示「現在還是無敵」，她們的穿著，現在又流行回來了。

網友在臉書貼出一張照片，表示照片上的四位女星是他爸爸的最愛，照片中左起依序是翁慧德、張敏、邱淑貞及周慧敏，這四位女星都可說是1970年代最漂亮性感、最受男性觀眾喜愛的女神代表。

該照片一曝光，立刻掀起暴動，吸引逾萬人按讚，許多網友紛紛留言「很漂亮，每一位我都認得出來」、「沒有修圖的美好年代」、「真的都是自然的美女，不用修圖的美女」、「這穿著現在很時尚」、「那個年代，這幾個都是女神」、「用現在的審美觀看也還是」、「超正，當時的衣服跟現在流行的也無違和」、「以前的穿著跟現在其實蠻像的說，好看」、「人漂亮真的什麼髮型都ok」、「以前的都好有氣質好漂亮，現在的不是撞臉就是露奶博關注」。

每個年代流行的當然不一樣，但從這四位女星當時的髮型及現今流行的露臍裝來看，感覺好像是流行時尚的輪迴，看看照中翁慧德俐落的短髮仍然很受歡迎、張敏的經典「半屏山」髮型掀起許多回憶殺、周慧敏的玉女空氣劉海造型至今也受到喜愛，還有邱淑貞的西式大波浪也都依舊美到不退流行，加上四位女星都是純天然的美女，當時的服裝打扮跟現在時尚流行也毫無違和感，難怪有人說，時尚就是一次又一次經典的輪迴，幾十年前的服裝放到現在依舊可以很時尚。

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