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陳偉霆斷糖、斷碳2個月養出6塊肌 網友陶醉：想滾

娛樂新聞組／綜合報導
陳偉霆日前在微博曬出腹肌照。（取材自微博）
陳偉霆日前在微博曬出腹肌照。（取材自微博）

香港男星陳偉霆近年在中國發展，事業有聲有色。早期剛剛結束電影「爆裂點」拍攝的陳偉霆，日前在微博曬出腹肌照：「記錄一下一個月前斷糖斷碳兩個月的自己。」露出健壯身材，也讓網友驚訝喊：「天啊！對自己太狠了。」

綜合媒體報導，從陳偉霆曬出的身材照中可以看到，他僅穿著運動短褲、赤裸上身對鏡自拍，露出形狀分明的六塊腹肌和鯊魚肌。他還配文寫下：「記錄一下一個月前斷糖、斷碳兩個月的自己」，顯然也對成果相當滿意。

網友看到照片後，紛紛留言：「這是我可以不花錢看到的嗎？」「天吶，對自己太狠了」「身材好好啊」「拍戲辛苦，真的是又瘦又狠」，還有人開玩笑說：「我可以申請摸腹肌嗎？我可以在腹肌上滾一滾嗎？」。

陳偉霆日前在微博曬出腹肌照。（取材自微博）
陳偉霆日前在微博曬出腹肌照。（取材自微博）

此外，現年36歲的陳偉霆近日被中國公益平台「能量中國」選為「能量偶像」，認為他是時代新青年的代表，陳偉霆也向民眾表示：「我覺得人最寶貴就是你的精神，而不是你的樣子。我永遠相信，無論你天生是甚麼樣的，但你通過精神可以解決一切的問題，你可以創造自己一個非常美好的世界。」這一段發言感動不少網友，認為正能量感滿滿。

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