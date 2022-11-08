鹿晗被爆隱婚「彩禮1億」 關曉彤父親曝真相

鹿晗近日推出全新單曲，不回應結婚傳聞。（取材自微博）

今年滿25歲的女星關曉彤與頂流男星鹿晗 穩定交往5年，曾被傳分手，但小倆口以行動證明好感情。近日有中國網民上傳聊天記錄，指鹿晗與關曉彤已領證，暫定春節前官宣婚訊。封面新聞報導，關曉彤的父親關少曾出面否認，表示「是個謠言」。鹿晗則宣傳新歌，未理會網路傳聞。

該網友在網路曬出一張截圖，表示家姊是娛樂宣傳人員，因此得知消息。文中提到鹿晗和關曉彤其實已祕密登記結婚，連婚房都早已買好搬進去住，因為疫情 才遲遲沒舉辦婚禮；網友還稱兩人預計過年後將官宣喜訊。

關曉彤與頂流男星鹿晗穩定交往5年，近日傳出結婚。（取材自微博）

對此，封面新聞報導，關曉彤的父親關少曾回應到：「瞎說，當然是假的，怎麼會是真的。」更稱爆料文章中的「一個億彩禮」、「年底辦婚禮」等細節是造謠。被記者追問關於一億（人民幣，下同，約1384萬美元）彩禮的細節時，關少曾在電話裡澄清：「我們怎麼可能要人家一億的彩禮？我們關家是明事理的人。女兒結婚，怎麼可能要人家那麼高的彩禮？」

關少曾說：「真要結婚的話，會告訴大家的。本身是件好事，為什麼會不告訴大家？本身就沒有，是（自媒體）在造謠。」

而關曉彤及鹿晗本人至今也沒回應，鹿晗近日更推出全新單曲「Keep Me Alive」，不甩謠言，在社群 寫著，「這次聽點不一樣的」。