楊冪新戲被嘲「澡堂風」 濾鏡、磨皮大開一片朦朧

「謝謝你醫生」中，楊冪就被網友嘲諷濾鏡過重、打光很亮，幾乎看不到皺紋毛孔。（取材自微博）

戲劇女王楊冪 是收視保證，幾乎每部作品都引起話題，近期她最新主演的電視劇「狐妖小紅娘月紅篇」殺青，劇方隨後曬出片花。不過這次比起劇情，更引發話題的是「濾鏡」開太大，網友吐槽整部戲彷彿在澡堂拍攝，畫面朦朧，更挖出楊冪近年作品都有「磨皮」效果開太強的通病。

根據釋出的片花，網友開玩笑說用了「澡堂子」風格濾鏡，調侃：「塗山難道是『霧都』嗎？」並認為太朦朧的濾鏡會讓劇集看起來沒有質感。

此外，網友發現只有楊冪一個人有濾鏡，磨皮也很大。她亮相的第一個鏡頭，整個畫面模糊，甚至看不清表情，磨皮效果還把楊冪眼睛下面的小疤給磨掉了。

「狐妖小紅娘」首曝片花，整部戲彷彿在澡堂拍攝，畫面朦朧，磨皮效果還把楊冪眼睛下面的小疤給磨掉了。（視頻截圖）

其實，這已經不是楊冪被發現濾鏡效果「得天獨厚」了。正在熱播的央視醫療劇「謝謝你醫生」中，楊冪就被網友嘲諷濾鏡過重、打光很亮，幾乎看不到皺紋毛孔，連演員的微表情被掩蓋，導致觀眾覺得演員沒有演技。

網友更認為，就是因為這個原因，讓集結楊冪、白宇兩大流量演員的「謝謝你醫生」，話題熱度硬生生輸給新生代演員陳飛宇、張婧儀主演的「點燃我，溫暖你」，只在中國戲劇熱度榜拿下第2名。

此外，去年楊冪睽違7年再度與香港 男神陳偉霆合作出演「斛珠夫人」，不過劇中也因為滿滿粉色濾鏡，遭網友批評修圖太超過，「根本看不清五官」，口碑差到在豆瓣創下4.9分超低分數。

很多觀眾對劇組加大濾鏡的行為很不理解，有網友直言，加濾鏡可能是演員年紀大或者皮膚狀態不好，劇方不得已而為之。