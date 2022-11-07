張庭違法傳銷案大反轉 河北裕華市監局爆「造假證據」

張庭（左）與林瑞陽案大逆轉。 (取材自微博)

為期四天的張庭公司違法傳銷案聽證會11月7日暫告落幕，據知情人士透露，此案出現極大反轉局面！張庭委託的代理律師在聽證會現場舉證披露，直指河北省石家莊市裕華區市監局辦案人員出示的多處證據涉嫌造假，此案存在「違法製造管轄、非法調證、程式違法」等情形，嚴正要求有關部門應依法公正處理，不要扼殺正在發展的創新社交電商 生存權。

知情人士表示，此案共17冊案卷，累計1萬多頁，此外還有大量電子資料，但裕華區市監局不讓律師團拍照、複製，僅提供7天摘抄，相當於每分鐘要查閱、摘抄3頁，顯然是個不可能的任務。但心細的律師團仍通過閱卷仍發現案件存在不少問題點。首先，在聽證會上，裕華區市監局稱案件來源是「轄區內群眾舉報」，但律師核實發現，舉報人李某的身分證位址、工作單位、收件位址都在河北省保定市，不是石家莊裕華區，沒明顯證據顯示她在該區有實際居住地。律師指出，在此情況下，裕華區市監局對此案並無管轄權。

另外，針對裕華區市監局當庭出示了山西某科技有限公司出具的「關於TST 庭秘密涉嫌網路傳銷電子資料獲取、固定、存放、搭建、鏡像恢復報告」，但律師也發現，該公司沒有電子資料鑑定資質，因為報告出具人張某、尹某根本不具鑑定資質，且二人提交的其他資質證書在相關官網無法查驗，全是偽造。

據瞭解，律師在聽證會上指出，該報告提取的是達爾威公司存儲會員身分資訊、組織結構、訂單數量、層級關係，審計報告則以該報告及銀行流水為依據，用以證明當事人之間的資金流轉及所謂違法所得。亦即該電子資料報告是全案證據的重要基礎，一旦被否定，則案件定性、數額都無法成立，全案證據體也將坍塌。

對於案件定性問題，律師團認為達爾威公司不具備傳銷的實質特徵，而是新興業態的電商。律師團呼籲有關部門應該秉承包容審慎監管理念，防止扼殺創新的電商行業。