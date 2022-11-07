楊紫30歲 緋聞男和「現男友」同時送生日祝福

女星楊紫日前迎接30歲生日。（取材自微博）

女星楊紫日前迎接30歲生日，人緣極佳的她獲得演藝圈眾多好友發文祝福。其中，曾和楊紫傳出到家中慶生、共吃一塊蛋糕的男星劉學義，也不避諱地大方PO文，送上生日祝福。

劉學義最早在2016年貼出音樂連結「祝壽曲」，隔空為楊紫慶生；6年來他都選在同一則發文留言送生日祝福，最新留言是今年11月6日的「生日快樂，萬事如意」，也按往例Tag楊紫。

兩人8月爆出緋聞 ，被拍到疑似吃同一塊蛋糕，劉學義也在第一時間澄清，不讓網友砲火猛攻楊紫。

楊紫生日，劉學義不甩緋聞文大方送祝福。（取材自微博）

此外，和楊紫同為北影同學、曾合作熱播劇「親愛的熱愛的」的李現，連續5年在零點發文送上生日祝福，讓不少嗑CP的粉絲們大呼：「現男友太甜了。」楊紫與李現在劇中飾演「韓商言」與「佟年」，相愛相殺的甜蜜互動讓兩人獲封「童顏CP」。

當年和年幼的楊紫一起演出情境劇「家有兒女」的牛駿峰，也大方PO出陽紫照片慶生。男星張一山則在微博 曬出，配文：「都30歲的人了，一切從簡吧……（來自一位30.5歲的青壯年男子內心深處最真誠的咆哮：生日快樂！」視頻中，張一山對鏡頭吼出「生日快樂」四個字，「咆哮式」送祝福相當搞笑。