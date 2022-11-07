陳凱歌兒子演天才 新戲虐戀張婧儀「1原因」被刷一星

陳飛宇（右）、張婧儀（左）演出天才和少女學霸的動人故事。（取材自微博）

由陳飛宇、張婧儀主演、改編自Twentine小說 「打火機與公主裙」的電視劇「點燃我，溫暖你」，近日播出。劇情講述編程天才李峋和少女學霸朱韻的愛情故事，兩人從剛一開始的針鋒相對，到後來相知相惜，可謂是相互救贖的故事。

綜合媒體報導，「點燃我，溫暖你」雖然是青春校園劇題材，但和俗套的學霸配學渣人設大不同。本劇採倒敘方式，以至於第一集有點乏味，因此勸退不少觀眾，但到了第二集漸入佳境，男女主這對歡喜冤家絕配，而且劇情新穎，喜劇元素多，讓人在磕CP的同時開懷大笑。

劇中，肆意張揚的編程天才「李峋」和勇敢堅韌的少女學霸「朱韻」，從互懟互忿到相知相愛。在愛情萌芽之際卻因為一場意外，李峋被判刑入獄，朱韻被迫出國念書，回國後再次相見的兩人共同拚搏，像學生時期編程小組一樣合作無間攜手前行，最終跨越種種阻礙，終成眷屬。

陳飛宇表示，飾演李峋讓自己感觸良多。在他看來，「點燃我，溫暖你」是一個雙向奔赴的愛情故事，不僅講述了兩個人的命運交織，也展現了李峋跌宕起伏的人生。他表示：「我相信這個角色有非常大的塑造空間。所以沒怎麼猶豫就立馬接了這部戲。這是一個很好看也很少見的故事。」

然而，劇紅是非多，因為陳飛宇身為知名導演 陳凱歌的兒子，被質疑出道便是「大男主」資源不斷，部分網友更在評論區留下長文和「一星」評價。

此外，帥氣的陳飛宇曾被演員媽媽陳紅吐槽兒子顏值。陳紅過去曾表示：「你說他哪兒像我啊，怎麼全是你們家基因。」笑虧陳飛宇的顏值全來自爸爸陳凱歌。讓網友們表示：「女神，妳太謙虛了啦！」