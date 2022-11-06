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「人世間」金鷹獎大贏家 捧雷佳音、殷桃登上帝后

娛樂新聞組／綜和即時報導
雷佳音憑藉「人世間」分獲得最佳男主角獎。（取材自微博）
雷佳音憑藉「人世間」分獲得最佳男主角獎。（取材自微博）

第31屆中國電視金鷹獎頒獎晚會，日前在湖南長沙舉行，由何炅、任魯豫、李莎旻子、佟麗婭擔任主持人。當晚，雷佳音、殷桃憑藉「人世間」分獲得最佳男女主角大獎，馬麗憑藉「超越」 獲得最佳女配角，馬少驊則憑藉「覺醒年代」 獲得最佳男配角。

雷佳音憑藉「人世間」周秉昆一角獲得最佳男主角。雷佳音發表感言說：「感謝李路導演，為了這個戲瘦了40斤，他的努力不言而喻。他並感謝父母等家人，最後感動表示，「我也演了17年電視劇了，拿到這個榮譽，還是在我戲裡戲外的親朋好友的見證下，我沒有白來一趟人世間」。

此外，獎項公布後，一旁的郭京飛直接撲上去，「人世間」劇組也激動擁抱。雷佳音在致謝時感慨，「大家都知道，郭京飛是我生活中最好的朋友，如果今天是他上來，我也會祝福你」。他還特別感謝了于和偉，稱當時是他鼓勵自己接下這個戲。

殷桃憑藉「人世間」分獲得最佳女主角獎。（取材自微博）
殷桃憑藉「人世間」分獲得最佳女主角獎。（取材自微博）

在第23屆中國電視金鷹獎上，殷桃就曾拿到觀眾喜愛女演員獎，如今再次憑「人世間」的鄭娟一角獲得金鷹獎最佳女主角，成為名副其實的雙料視后。她在致謝時含淚表示，時隔16年重新站上頒獎台特別開心，感謝導演：「謝謝您把這麼美好的一個角色交給我來飾演」，「一個鮮活的，能夠打動觀眾的角色，她是有溫度的，有態度的，有力量的，我會朝著那個方向繼續努力。」

獲得七項提名的「人世間」斬獲四項大獎，分別獲得優秀電視劇、最佳男主角、最佳女主角、最佳導演，成為最大贏家。

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