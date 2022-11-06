「張飛」李靖飛腦溢血病重 不知陸樹銘去世

1994年播出的「三國演義」堪稱電視劇史上的經典，但劇中的關羽的扮演者陸樹銘(右)日前病逝，張飛的扮演者李靖飛(左)也重病。(取材自豆瓣電影)

曾出演「三國演義」中關羽一角的資深男星陸樹銘不久前因心梗去世，許多好友紛紛前往悼念，扮演諸葛亮的唐國強和扮演劉備的孫彥軍也發文悼念，唯獨不見三弟張飛的扮演者李靖飛出面，原來是因為他的病情加重，正在醫院救治，家人並未告訴他二哥已經離世的消息。

貓眼娛樂報導，有網友曝光「張飛」李靖飛的近況，從影片中可以看到他躺在病床上，看起來狀況不是很好，65歲的他自從患上了腦溢血後，長期臥床、行動不便，臉部消瘦，看起來與以前張飛魁梧的形象大不相同，令人許多粉絲都十分擔心。

據悉，李靖飛多次患病，先前就因中風 ，身體素質下降，沒過多久又腦出血，緊接著因為腎衰竭，目前正在接受透析治療，也由於李靖飛病重，家人沒有告訴他二哥陸樹銘已經離世。

央視版「三國演義」拍攝四年，有數十萬群眾演員參演。該劇在1994年播出，就得到大家廣泛關注，堪稱電視劇史上的經典。如今28年過去，關羽的扮演者陸樹銘、董卓的扮演者裡坡、張繡的扮演者韓善續、程普的扮演者閆情禮、吳國太的扮演者林默予等一批劇中的演員相繼去世。據悉該劇組已有24位演員離開人間。