演藝生涯最驚險 林青霞走光被拍 感念善心男還底片

林青霞（左）與張曼玉都在當年金馬獎獲獎，禮服設計的性感程度，卻是前者大勝。(本報資料照片)

華人 演藝圈永遠的傳奇林青霞日前才歡度68歲生日，除了開心收到各方祝福外，也感謝過去還從是影劇工作時幫祝過自己的善心人。她在大銀幕上一直有高雅、純淨的形象，不管是早年的「玉女 」戲路或是之後的「俠女」角色，都和裸露無關，她卻曾經差點上演「走光」事件、破壞多年來建立的銀幕口碑，所幸有位男士幫忙保護。

林青霞回想在「滾滾紅塵」揚威金馬獎的光榮之夜，她終於得到金馬獎影后榮銜，當天選擇了一襲貼身的YSL小禮服，設計上胸口的部分露出一大半，極為吸睛、性感，卻也讓她曾擔心過會不會走光。

之後林青霞某回拍戲空檔本來在休息，一位男士拿封信，要求親自交給她，當她打開信封，才發現裡面是一個小膠片，看了膠片上的畫面後立刻臉色大變，原來那張底片就是在金馬典禮當晚拍攝。她回想到曾經在走下樓梯時，一個彎腰的瞬間好像禮服稍微有了空隙，當時心中有想過會不會穿幫，沒想到就在那一秒一個閃光進來，剛好捕捉到她左邊上身衣服離開身體的一刻，使她胸部赤裸裸地曝了光，倘若這照片流傳出去，勢必引起軒然大波，雖然攝影 一定會因此獲利，卻也會打擊林青霞的名聲和演藝事業。