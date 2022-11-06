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李淳新片合作林家棟 暴瘦5公斤還發燒

記者陳建嘉／綜合報導
李淳為了宣傳「智齒」，搞笑比出智齒痛的表情。(記者沈昱嘉／攝影)
李淳為了宣傳「智齒」，搞笑比出智齒痛的表情。(記者沈昱嘉／攝影)

港片「智齒」入圍金馬獎14項大獎，是最大贏家，李淳在片中飾演菜鳥警察「阿凱」，不僅有多場打鬥戲，還得淋雨、在垃圾堆裡打滾，表現獲外界高度肯定，被問爸爸李安是否看過了，他笑說還沒，「而且他應該也不會特地為了這部電影飛回來看」，至於李安是否出席本屆金馬獎？他則大笑回應「你問他吧」。

李淳飾演的任凱，性格充滿理想，想要改變環境，卻又頻頻受阻，「這是我從影以來壓力最大的作品，因此瘦了五公斤，殺青後還發燒一整個禮拜」，並說有一幕被鐵板壓住，還得被動作指導瘋狂踩踏，「雖然鐵板是道具，但是壓在我身上，整個撞上來，真的還是蠻恐怖的」，與日本演員池內博之拍打鬥戲時，也被對方踢腳重擊臉部，眼睛附近都爆血管、瘀青，還開玩笑說，「下次遇到他，就換我打回去」。

聊到一起合作的影帝林家棟，李淳笑說林家棟私底下很少話，也不太常回訊息，頂多每年會傳新年快樂之類的長輩圖，「因為林家棟要飾演一個很難相處的人，所以在片場也會跟我保持距離，我常常要自己找飯吃」，兩人拍到一半時才開始聯絡感情，「他會帶我去喝咖啡，也曾開車帶我到處去兜風，聊自己當演員的心路歷程」。

即便「智齒」大受好評，李淳卻說直到近期才看過電影，「我直到配音時，才知道導演想拍成黑白片，但是畫面真的美，連垃圾袋都被拍得很漂亮」，也期待電影能在即將到來的金馬獎有所斬獲。

電影 警察 導演

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