楊冪「謝謝你醫生」開播就被求婚 劇本看1次哭1次
中國女星楊冪在年末以新作「謝謝你醫生」回歸戲劇圈，攜手清秀小生白宇，用精湛的醫術救治一個又一個的危急患者，兩人也在過程打開心結，進而相互吸引，譜出「白色戀曲」。另外中國名導陳凱歌之子陳飛宇則是和周迅旗下藝人張婧儀共演甜寵劇「點燃我，溫暖你」，該劇改編自「熾道」作者之同名小說，由「薰衣草」、「王子變青蛙」導演劉俊傑執導，剛開播就掀起熱烈迴響。
最新劇情中，楊冪飾演一位無國界醫生，和男友到戰地支援，首集就被求婚，楊冪感動落淚，沒想到接下來卻因為楊冪得搶先救治另一位病患，因而痛失傷重的未婚夫，沒能救回心愛之人的生命，楊冪深感愧疚及自責，放聲痛哭，同一天內經歷大喜與大悲，楊冪最終帶著回憶回到了上海，並遇到同為天才醫生的白宇，原本互看不順眼的兩人，共同經歷了一場又一場的醫療手術，在漫長的相處中，逐漸磨合、瞭解，進而產生情愫，開啟一段全新的戀情。
楊冪在劇中還會騎重機，化身女飆仔的帥氣形象令人印象深刻，她透露自己在看「謝謝你醫生」的劇本時，是看一集哭一集，坦言：「拍戲的時候，感覺自己每天都在經歷一些沒有辦法的事情，就是那種無能為力的感覺特別的重。」加上拍攝時間剛好遇到疫情，自己看到醫護人員最辛苦的那段期間，感觸特別多。
楊冪也對外分享了自己對於保健、運動的小習慣：「我在拍戲的時候會放一個瑜伽墊，隨時隨地利用這些空閒和碎片的時間做一些拉伸的運動，有的時候我們工作坐在辦公室，比較辛苦的時候，坐一段時間可以拉伸一下，放鬆一下，我覺得也是有舒緩的。」
中國新生代演員崛起，中國名導陳凱歌之子陳飛宇與周迅旗下藝人張婧儀合演甜寵劇「點燃我，溫暖你」，劇情描述原本高傲學霸遇上勇敢少女的故事，從校園走到職場，經歷各種磨難與波折後，成為至死不渝的一對戀人。
不過在開播首集，兩人卻是闊別好幾年後再度重逢，處於分手狀態，尤其陳飛宇明明心中忘不了張婧儀，卻仍對她惡言相向，有別於預告中祭出多場校園的高甜戲碼，像是陳飛宇直呼張婧儀是「公主殿下」之外，張婧儀也直球告白陳飛宇：「你選我吧，我絕不會背叛你。」接著陳飛宇便捧著張婧儀的後頸，獻上深深的一吻。讓「陳飛宇張婧儀吻戲」直衝熱搜。
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