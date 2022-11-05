楊冪「謝謝你醫生」開播就被求婚 劇本看1次哭1次

楊冪在新戲中騎重機。(圖：LINE TV提供)

中國女星楊冪 在年末以新作「謝謝你醫生」回歸戲劇圈，攜手清秀小生白宇，用精湛的醫術救治一個又一個的危急患者，兩人也在過程打開心結，進而相互吸引，譜出「白色戀曲」。另外中國名導陳凱歌之子陳飛宇則是和周迅 旗下藝人張婧儀共演甜寵劇「點燃我，溫暖你」，該劇改編自「熾道」作者之同名小說，由「薰衣草」、「王子變青蛙」導演劉俊傑執導，剛開播就掀起熱烈迴響。

最新劇情中，楊冪飾演一位無國界醫生，和男友到戰地支援，首集就被求婚，楊冪感動落淚，沒想到接下來卻因為楊冪得搶先救治另一位病患，因而痛失傷重的未婚夫，沒能救回心愛之人的生命，楊冪深感愧疚及自責，放聲痛哭，同一天內經歷大喜與大悲，楊冪最終帶著回憶回到了上海，並遇到同為天才醫生的白宇，原本互看不順眼的兩人，共同經歷了一場又一場的醫療手術 ，在漫長的相處中，逐漸磨合、瞭解，進而產生情愫，開啟一段全新的戀情。

楊冪在劇中還會騎重機，化身女飆仔的帥氣形象令人印象深刻，她透露自己在看「謝謝你醫生」的劇本時，是看一集哭一集，坦言：「拍戲的時候，感覺自己每天都在經歷一些沒有辦法的事情，就是那種無能為力的感覺特別的重。」加上拍攝時間剛好遇到疫情，自己看到醫護人員最辛苦的那段期間，感觸特別多。

楊冪也對外分享了自己對於保健、運動的小習慣：「我在拍戲的時候會放一個瑜伽墊，隨時隨地利用這些空閒和碎片的時間做一些拉伸的運動，有的時候我們工作坐在辦公室，比較辛苦的時候，坐一段時間可以拉伸一下，放鬆一下，我覺得也是有舒緩的。」

陳飛宇與張婧儀合演甜寵劇「點燃我，溫暖你」。(取材自微博)

中國新生代演員崛起，中國名導陳凱歌之子陳飛宇與周迅旗下藝人張婧儀合演甜寵劇「點燃我，溫暖你」，劇情描述原本高傲學霸遇上勇敢少女的故事，從校園走到職場，經歷各種磨難與波折後，成為至死不渝的一對戀人。

不過在開播首集，兩人卻是闊別好幾年後再度重逢，處於分手狀態，尤其陳飛宇明明心中忘不了張婧儀，卻仍對她惡言相向，有別於預告中祭出多場校園的高甜戲碼，像是陳飛宇直呼張婧儀是「公主殿下」之外，張婧儀也直球告白陳飛宇：「你選我吧，我絕不會背叛你。」接著陳飛宇便捧著張婧儀的後頸，獻上深深的一吻。讓「陳飛宇張婧儀吻戲」直衝熱搜。