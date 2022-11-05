我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

評選爭議多、易引發炒作 金鷹女神走入歷史

娛樂新聞組／綜合報導
迪麗熱巴2018年獲封金鷹女神。（取材自推特）
迪麗熱巴2018年獲封金鷹女神。（取材自推特）

金鷹節4日晚開幕，從2006年開始每屆金鷹節都會挑選出一位女星擔任金鷹女神，作為當屆金鷹電視藝術節的形象代言人，但今年沒有金鷹女神了。

綜合媒體報導，關於金鷹女神的爭議一直都有，人選、造型、年齡等都曾被熱議，最近幾年更甚。其中2020年登上金鷹女神的宋茜，微博擁有4918萬人追蹤，人氣不差，但當年她穿金鷹戰袍亮相時，整個人看起來顯胖，遭嘲諷「史上最豐滿」。

同樣惹出爭議的，還有2018年以「漂亮的李慧珍」奪下金鷹獎視后的迪麗熱巴，她同時獲頒「最具人氣女演員」，更以25歲之姿，成為歷屆最年輕的金鷹女神。但該劇在豆瓣評分只有3.1分，負評很多，她當年被選上金鷹女神時，遭網友批評是「灌水換來的」、「資本主義操作下的女神」。

據報導，金鷹女神評選容易引發粉絲爭吵及各種炒作，這可能是金鷹女神取消的一個原因。

從2006年開始至2020年，共有八位女演員成為金鷹女神，她們分別是：2006年的劉亦菲、2008年的李小璐、2010年的王珞丹、2012年的劉詩詩、2014年的趙麗穎、2016年的唐嫣、2018年的迪麗熱巴和2020年的宋茜。

宋茜2020年登上金鷹女神。(取材自微博)
宋茜2020年登上金鷹女神。(取材自微博)

迪麗熱巴 劉詩詩 劉亦菲

上一則

46歲大S被疑懷孕 小S怒嗆酸民眼瞎

下一則

陳偉霆獲選「能量偶像」 粉絲跟著做公益

延伸閱讀

于正曬佘詩曼、胡慧中合照 兩代女神現況引熱議

于正曬佘詩曼、胡慧中合照 兩代女神現況引熱議
趙麗穎離婚後大解放 高衩裙秀長腿被讚「美成黑天鵝」

趙麗穎離婚後大解放 高衩裙秀長腿被讚「美成黑天鵝」
離婚4年 賈乃亮、李小璐同時為10歲女兒慶生

離婚4年 賈乃亮、李小璐同時為10歲女兒慶生
傳合作新劇 趙麗穎、馮紹峰有望復合？

傳合作新劇 趙麗穎、馮紹峰有望復合？

熱門新聞

可凡下車直接走光。圖／翻攝自上班不要看YouTube

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

2022-10-29 13:49
張柏芝。(取材自微博)

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

2022-11-04 07:57
趙麗穎直播帶貨，換上一身簡潔俐落的黑色裙裝，大方放送筆直美腿。（取材自微博）

趙麗穎離婚後大解放 高衩裙秀長腿被讚「美成黑天鵝」

2022-10-29 02:29
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝

2022-10-28 23:03
李智漢不幸在推擠事故中喪生。圖／摘自NAVER

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

2022-10-30 10:01
金鐘視后馬之秦傳出在家中病逝，享壽80歲。（記者陳俊吉／攝影）

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

2022-11-01 01:20

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感