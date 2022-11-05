評選爭議多、易引發炒作 金鷹女神走入歷史

迪麗熱巴2018年獲封金鷹女神。（取材自推特）

金鷹節4日晚開幕，從2006年開始每屆金鷹節都會挑選出一位女星擔任金鷹女神，作為當屆金鷹電視藝術節的形象代言人，但今年沒有金鷹女神了。

綜合媒體報導，關於金鷹女神的爭議一直都有，人選、造型、年齡等都曾被熱議，最近幾年更甚。其中2020年登上金鷹女神的宋茜，微博擁有4918萬人追蹤，人氣不差，但當年她穿金鷹戰袍亮相時，整個人看起來顯胖，遭嘲諷「史上最豐滿」。

同樣惹出爭議的，還有2018年以「漂亮的李慧珍」奪下金鷹獎視后的迪麗熱巴 ，她同時獲頒「最具人氣女演員」，更以25歲之姿，成為歷屆最年輕的金鷹女神。但該劇在豆瓣評分只有3.1分，負評很多，她當年被選上金鷹女神時，遭網友批評是「灌水換來的」、「資本主義操作下的女神」。

據報導，金鷹女神評選容易引發粉絲爭吵及各種炒作，這可能是金鷹女神取消的一個原因。