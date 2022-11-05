楊冪新戲劇照 爆「換臉」劉詩詩婚紗照 網轟：蹭流量

「狐妖小红娘月紅篇」劇組盜用劉詩詩和吳奇隆的婚紗照，引發網友不滿。

改編自超夯漫畫的中國電視劇「狐妖小紅娘月紅篇」，竟被網友發現劇組中一張結婚照竟盜用吳奇隆 和劉詩詩 的婚紗照，疑似藉此炒話題，引發網友不滿，認為「換臉」放上劇中主角，狂轟：「蹭流量也要有底線吧」、「劇組沒錢拍婚紗照了嗎」。

由楊冪 和龔俊主演的「狐妖小红娘月紅篇」近日正在拍現代戲份，而在微博瘋傳的「路透」照中，被網友發現劇中的婚紗照疑似是盜用吳奇隆與劉詩詩的照片，連婚紗款式和擺拍姿勢都一模一樣，僅將兩人的頭置換成魏哲鳴、郭曉婷的臉。

照片一出，被網友狂酸，「這是直接換頭吧」、「劇組連換衣服拍婚紗照的錢都沒有了嗎」、「太不尊重人了」，更被認為是在藉此炒新聞。對此，劇組尚未有任何回應。

「狐妖小紅娘月紅篇」被質疑根本想炒作，先前才因劇中主演之一的袁冰妍爆出逃稅醜聞被迫換角，如今又被網友抓包盜用吳奇隆和劉詩詩的婚紗照，引發討論。