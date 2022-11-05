歐陽娜娜戀愛了？爆同居MV男主角 通話喊老公

歐陽娜娜傳與翟子路同居。（取材自微博）

台灣女星歐陽娜娜近年將工作重心移往中國大陸，她長相清秀甜美，是無數人心目中的「初戀臉」，加上CP感強，不少合作過的男明星，都和她曾傳出過緋聞 。大陸狗仔近日拍到大她兩歲的新生代演員翟子路住進她家，期間還曾沒穿上衣出來倒垃圾。兩人過去是拍MV結緣，戀情到底是真是假，當事人尚未回應。

綜合媒體報導，歐陽娜娜前段時間推出新歌，合作翟子路，MV洋溢滿滿曖昧氛圍，一度被誤以為是公開戀情；沒想到近日有狗仔拍到疑似翟子路的男性進出歐陽娜娜家中，還一連住了四天，期間，翟子路還曾沒穿上衣出來倒垃圾，一副在自己家的模樣；其中一天，歐陽娜娜穿著寬大外套，以下衣失蹤地裝扮露出纖細雙腿外出，兩人戀情疑似曝光。 歐陽娜娜被狗仔拍到與翟子路疑似同居。（取材自微博）

翟子路1998年生比歐陽娜娜大兩歲，最開始以「全職高手」出道，之後陸續接演「八角亭謎霧」、「餘生，請多指教」、「沒有工作的一年」、「覆流年」等。

先前擔任歐陽娜娜新歌「143」的MV男主角，兩人互動親暱，近距離相互依偎，坐在摩托車後座的她緊緊環抱對方，下了車深夜在街頭手牽手約會，和一般年輕情侶的互動無異。而狗仔更稱，歐陽娜娜打給翟子路時，曾喊對方「老公」，關係不言而喻。 翟子路是新生代演員。（取材自微博）

如今傳出緋聞，有網友直誇很登對，但也有網友暗嘲歐陽娜娜沒有代表作，反而是緋聞不斷，至於戀情是否屬實，雙方團隊目前尚未回應。

據了解，歐陽娜娜可說是演藝圈的最強發電機，曾和李安兒子李淳、陳飛宇、劉昊然、王源、蔡徐坤，甚至是成龍兒子房祖名傳過緋聞，但都被否認。

來源:聯合影音