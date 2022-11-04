我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗、喜萊莉紐約助選 讚霍楚力推墮胎合法

百人會攜手哥大 調查華裔現況

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

記者陳建嘉／即時報導
張柏芝。(取材自微博)
張柏芝。(取材自微博)

港星張柏芝家庭非常熱鬧，和前夫謝霆鋒育有2個兒子，2007年生下長子Lucas，2010年生下第2胎Quintus，不過兩人在2011年離婚，她獨自帶著兒子生活，後來在2018年產下第三胎，但始終未透露小兒子的生父是誰，中國媒體曾傳謝霆鋒每年給付高達8千萬撫養費，但是張柏芝仍然非常努力賺錢，大兒子謝振軒某次向媒體透露，媽媽的用意，讓外界了解張柏芝的所作所為是有用意的。

中國媒體表示，大兒子謝振軒曾提到，媽媽這麼努力辛苦賺錢，全是為了小孩，「爸爸給他一家三口的錢，媽媽都幫存起來，希望能把撫養費留給我們長大之後讓他們自己用」。張柏芝後來也證實此事，提到如果自己老了，小孩才能用這筆錢，為了他們的以後和將來考慮，先將孩子父親給的錢存下。希望兩個兒子能夠好好的學習，而且鍛煉自己獨立生活的能力。

謝霆鋒離婚後也沒交惡張柏芝。(取材自微博)
謝霆鋒離婚後也沒交惡張柏芝。(取材自微博)

此外，即便謝霆鋒與張柏芝離婚，兩人也沒有交惡，謝霆鋒還曾表示，很感謝張柏芝在兒子面前常說她的好話，以至於至今仍能與兒子相處融洽，對爸爸沒有壞印象。

其實張柏芝的吸金能力非常驚人，先前前往直播帶貨，累積觀看人數達到6千萬人，首場直播帶貨下單金額便超過1億人民幣，成為今年首位單場帶貨過億的女藝人。

張柏芝與帥兒子合照。(取材自抖音)
張柏芝與帥兒子合照。(取材自抖音)

張柏芝 謝霆鋒

上一則

韓「最美童星」酒駕事業全毀 耗光積蓄 被爆在咖啡廳打工

延伸閱讀

張柏芝新歡亮相？ 賈乃亮同框比心…

張柏芝新歡亮相？ 賈乃亮同框比心…
「幸福三重奏」傳邀陳曉、陳妍希 網友哀嚎：這節目會婚變

「幸福三重奏」傳邀陳曉、陳妍希 網友哀嚎：這節目會婚變
結婚18年離婚 她「下決心大改造」大媽搖身一變成辣妹

結婚18年離婚 她「下決心大改造」大媽搖身一變成辣妹
天貓雙11預售首時102品牌成交額過億 直播觀看年增6倍

天貓雙11預售首時102品牌成交額過億 直播觀看年增6倍

熱門新聞

可凡下車直接走光。圖／翻攝自上班不要看YouTube

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

2022-10-29 13:49
趙麗穎直播帶貨，換上一身簡潔俐落的黑色裙裝，大方放送筆直美腿。（取材自微博）

趙麗穎離婚後大解放 高衩裙秀長腿被讚「美成黑天鵝」

2022-10-29 02:29
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝

2022-10-28 23:03
李智漢不幸在推擠事故中喪生。圖／摘自NAVER

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

2022-10-30 10:01
金鐘視后馬之秦傳出在家中病逝，享壽80歲。（記者陳俊吉／攝影）

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

2022-11-01 01:20
昆凌搖身一變為「Runaway Nurse」主角。圖／摘自IG

周杰倫首曝昆凌扒衣脫了私照 網驚呆：會多1胎

2022-10-30 13:07

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國
神奇奇亞籽 今天起就將它納入飲食清單

神奇奇亞籽 今天起就將它納入飲食清單