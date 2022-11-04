傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

張柏芝。(取材自微博)

港星張柏芝 家庭非常熱鬧，和前夫謝霆鋒 育有2個兒子，2007年生下長子Lucas，2010年生下第2胎Quintus，不過兩人在2011年離婚，她獨自帶著兒子生活，後來在2018年產下第三胎，但始終未透露小兒子的生父是誰，中國媒體曾傳謝霆鋒每年給付高達8千萬撫養費，但是張柏芝仍然非常努力賺錢，大兒子謝振軒某次向媒體透露，媽媽的用意，讓外界了解張柏芝的所作所為是有用意的。

中國媒體表示，大兒子謝振軒曾提到，媽媽這麼努力辛苦賺錢，全是為了小孩，「爸爸給他一家三口的錢，媽媽都幫存起來，希望能把撫養費留給我們長大之後讓他們自己用」。張柏芝後來也證實此事，提到如果自己老了，小孩才能用這筆錢，為了他們的以後和將來考慮，先將孩子父親給的錢存下。希望兩個兒子能夠好好的學習，而且鍛煉自己獨立生活的能力。

謝霆鋒離婚後也沒交惡張柏芝。(取材自微博)

此外，即便謝霆鋒與張柏芝離婚，兩人也沒有交惡，謝霆鋒還曾表示，很感謝張柏芝在兒子面前常說她的好話，以至於至今仍能與兒子相處融洽，對爸爸沒有壞印象。

其實張柏芝的吸金能力非常驚人，先前前往直播帶貨，累積觀看人數達到6千萬人，首場直播帶貨下單金額便超過1億人民幣，成為今年首位單場帶貨過億的女藝人。