慶68歲燦笑曬2蛋糕 林青霞願天下太平、世界和平

林青霞歡慶68歲生日，連曬兩張慶生照寫下生日願望：「天下太平！世界和平！」（取材自微博）

「永遠的東方不敗」林青霞3日歡慶68歲生日，她在微博連曬兩張慶生照並寫下生日願望：「天下太平！世界和平！」圖中她曬出兩個蛋糕，笑容十分燦爛。

林青霞歡慶68歲生日，連曬兩張慶生照寫下生日願望：「天下太平！世界和平！」（取材自微博）

林青霞剛被香港 大學授予社會科學名譽博士學位，她的其中一個生日蛋糕也戴了可愛博士帽。她寫道：「朋友送給我的生日蛋糕，上面是博士帽，下面是書，祝賀我拿博士學位和生日出的第四本書『青霞小品』。開心得不得了！」粉絲紛紛回應：「愛你！無論你是女士還是博士，都是我們最愛的姐姐」、「又美又有才！」、「祝賀青霞博士」、「歲月不敗美人，青霞姐永遠是獨一無二的美」。

林青霞在20多年的影劇生涯中，共拍攝百部電影 作品，包括反串飾演「金玉良緣紅樓夢」的賈寶玉及「笑傲江湖II東方不敗」中的東方不敗等。 她於1990年以「滾滾紅塵」贏得第27屆金馬獎最佳女主角獎；2018年於義大利 烏甸尼獲頒第20屆遠東電影節「終身成就金桑獎」；同年3月獲香港中文大學善衡書院頒授榮譽院士名銜。

此外，林青霞在文壇上也取得非凡成就，迄今出版四本散文集：「窗裡窗外」（2011）、「雲去雲來」（2014）、「鏡前鏡後」（2020）及「青霞小品」（2022）。2022年，她的第三本著作「鏡前鏡後」獲得「第16屆香港中文文學雙年獎」散文組推薦獎。