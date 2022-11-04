胡歌「繁花」拍3年終曝海報 網喊：轉過身來

「繁花」曝光胡歌背影海報。（圖：澤東提供）

改編自金宇澄茅盾文學獎同名小說，由王家衛擔任監制、總導演 ，胡歌 領銜出演的劇集「繁花」日前釋出「繁花似錦」主題預告和全新海報。該戲從王家衛2014年買下版權，2019年宣布將開拍、2020年正式開鏡、2021年「階段性殺青」，直到今年6月演員還被召回劇組繼續拍，籌備期長達八年，網友笑虧胡歌都「拍老了」。

胡歌在「繁花」中飾演的阿寶由菜場青年蛻變轉身成為上海寶總。（圖：澤東提供）

在拍攝期間，「繁花」微博共祝福9月生日的胡歌「生日快樂」3次，「胡歌繁花從30多歲拍到40歲」還一度登上熱搜。日前曝光一張胡歌背影海報，戲迷興奮直喊：「期待轉身相見！」

「繁花」演繹90年代上海春風乍起的燃燒歲月，胡歌飾演的阿寶由菜場青年蛻變轉身成為上海寶總，從獨坐溫熱瓦片暢想未來，到黃河路上口口相傳。阿寶鬥志昂揚，敢闖敢拚，在迎風時不鬆懈，逆風時不氣餒，成功的背後是永不言敗的堅持，在他身上，匯聚著那個年代無數上海青年的奮鬥身影，未來可期，夢想可達。

馬伊琍在「繁花」中飾演上海老闆娘，玲瓏剔透，不見兔子不撒鷹。（圖：澤東提供）

首次曝光的三位女主各富魅力，馬伊琍 飾演的上海老闆娘，玲瓏剔透，不見兔子不撒鷹；唐嫣飾演的浦西明珠，心有猛虎，不撞南牆不回頭；辛芷蕾飾演的北國佳人，勾魂攝魄，不到黃河心不死。在申江兒女多奇志的奔騰年代，她們是上海灘最靚麗的風景，綻放獨屬於自我的風採。另外，原著作者金宇澄亦在預告中粉墨登場，為阿寶指點迷津，上演了一段「書中書，夢中夢」。

「繁花」最新預告中純正的滬語演繹更貼合原著，一言一語，盡皆描摹上海城市質感。同時，原著中頭塊地標黃河路曝光，作為呈現滬上男女命運的摩登秀場及時代符號，劇組人員耗費心血，1比1實景搭建還原，琳琅耀目的霓虹招牌，映射著上海90年代紛繁的人間煙火。