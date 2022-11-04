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楊冪「謝謝你醫生」首披白袍 親訪醫院實習

記者楊起鳳／綜合報導​
「謝謝你醫生」是楊冪第一次飾演醫生角色。（圖：愛奇藝國際站提供）
「謝謝你醫生」是楊冪第一次飾演醫生角色。（圖：愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站開播最新醫療職人劇「謝謝你醫生」，由收視女王楊冪搭檔「微微一笑很傾城」走紅的男星白宇，將急診科醫生生活再度搬上螢幕。

楊冪是第一次飾演醫生角色，她曾與白宇接受雜誌專訪時透露去醫院實習，覺得急診醫生真的很辛苦，體會到第一線醫療人員的艱難，「主要是面對了他們在工作當中每天都會經歷的困難、糾結、難過甚至壓抑的情緒。所以在那段時間看到相關的報導，就特別心疼，也特別敬佩他們。」白宇也感慨：「醫生也是普通人，說實話，誰的命不是命啊！我真覺得他們就是燃燒自己、點亮別人。」

「謝謝你醫生」是楊冪第一次飾演醫生角色。（圖：愛奇藝國際站提供）
「謝謝你醫生」是楊冪第一次飾演醫生角色。（圖：愛奇藝國際站提供）

楊冪更回憶自己很多的「第一次」都是因為這部劇而親自體驗，包含第一次被帶到手術室、第一次直接面對手術過程、第一次了解醫生的工作與日常：「我感受特別深的地方是，醫生不僅要看病救人，還需要跟各種類型的人打交道，除了職業之外還有情感的壓力，醫生也會陷入情感和專業之間的兩難，這對我的表演也是一個考驗。」

白宇更心疼醫生們因為職業積勞成疾：「一台手術十幾個小時不能走，也不能上廁所，所以手術前不能喝水，就一直站著；做醫生的也通常無法休息，尤其是急診的醫生，得隨時待命，睡著覺手機響了立馬就得去，常年下來對身體很不好。」

演出「謝謝你醫生」不但對男女主角都是一大挑戰，拍攝時也一波三折。其實「謝謝你醫生」早在2019年11月就開拍，卻因為疫情爆發停拍3個月，直到2021年9月才復拍，等到確認播映檔期，居然整整相隔了3年。但近來傳出定檔消息後，「謝謝你醫生」立刻衝上微博熱搜榜，不到半天閱讀及討論次數就破億。

「謝謝你醫生」改編自小說「ICU48小時」，講述楊冪飾演的醫生因為未婚夫離世而回國，來到桐山醫院急診科工作，結識了白宇飾演的桐山醫院急診室醫生，兩人從一開始理念不合，到合力救治一個又一個急診室病患，逐漸打開心結發現彼此的共通點，進而放下成見欣賞對方，接納對方成為生命中最重要的人。

手術 楊冪 疫情

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