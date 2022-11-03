我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人祖母帶孫過馬路遭撞飛重傷 擔心救護車貴不敢上車

就業數據在前 股指連跌四日

胡歌「繁花」拍3年終曝片花 超帥背影海報網喊：轉過來

記者杜沛學／台北即時報導
胡歌在「繁花」中飾演的阿寶由菜場青年蛻變轉身成為上海寶總。(圖：澤東提供)
胡歌在「繁花」中飾演的阿寶由菜場青年蛻變轉身成為上海寶總。(圖：澤東提供)

改編自金宇澄茅盾文學獎同名小說，由王家衛擔任監制、總導演胡歌領銜出演的劇集「繁花」3日釋出「繁花似錦」主題預告和全新海報。該戲從王家衛2014年買下版權，2019年宣布將開拍、2020年正式開鏡、2021年「階段性殺青」，直到今年6月演員還被召回劇組繼續拍，籌備期長達8年，網友笑虧胡歌都「拍老了」。

在拍攝期間，「繁花」微博共祝福9月生日的胡歌「生日快樂」3次，「胡歌繁花從30多歲拍到40歲」還一度登上熱搜。3日曝光一張胡歌背影海報，戲迷興奮直喊：「期待轉身相見！」

馬伊琍在「繁花」中飾演上海老闆娘，玲瓏剔透，不見兔子不撒鷹。(圖：澤東提供)
馬伊琍在「繁花」中飾演上海老闆娘，玲瓏剔透，不見兔子不撒鷹。(圖：澤東提供)

「繁花」演繹90年代上海春風乍起的燃燒歲月，胡歌飾演的阿寶由菜場青年蛻變轉身成為上海寶總，從獨坐溫熱瓦片暢想未來，到黃河路上口口相傳。阿寶鬥志昂揚，敢闖敢拼，在迎風時不鬆懈，逆風時不氣餒，成功的背後是永不言敗的堅持，在他身上，匯聚著那個年代無數上海青年的奮鬥身影，未來可期，夢想可達。

首次曝光的三位女主各富魅力，馬伊琍飾演的上海老闆娘，玲瓏剔透，不見兔子不撒鷹；唐嫣飾演的浦西明珠，心有猛虎，不撞南牆不回頭；辛芷蕾飾演的北國佳人，勾魂攝魄，不到黃河心不死。在申江兒女多奇志的奔騰年代，她們是上海灘最靚麗的風景，綻放獨屬於自我的風採。另外，原著作者金宇澄亦在預告中粉墨登場，為阿寶指點迷津，上演了一段「書中書，夢中夢」。

唐嫣在「繁花」中飾演浦西明珠，心有猛虎，不撞南牆不回頭。(圖：澤東提供)
唐嫣在「繁花」中飾演浦西明珠，心有猛虎，不撞南牆不回頭。(圖：澤東提供)

辛芷蕾在「繁花」中飾演北國佳人，勾魂攝魄，不到黃河心不死。(圖：澤東提供)
辛芷蕾在「繁花」中飾演北國佳人，勾魂攝魄，不到黃河心不死。(圖：澤東提供)

「繁花」最新預告中純正的滬語演繹更貼合原著，一言一語，盡皆描摹上海城市質感。同時，原著中頭塊地標黃河路曝光，作為呈現滬上男女命運的摩登秀場及時代符號，劇組人員耗費心血，1:1實景搭建還原，琳琅耀目的霓虹招牌，映射著上海90年代紛繁的人間煙火。

「繁花」曝光胡歌背影海報。(圖：澤東提供)
「繁花」曝光胡歌背影海報。(圖：澤東提供)

胡歌 導演 馬伊琍

上一則

「黑豹」查德威克離世 片中女友仍陷低潮

延伸閱讀

吃湯包改變一生…好心扶老翁一把 獲贈上海一套房

吃湯包改變一生…好心扶老翁一把 獲贈上海一套房
上海超級工廠 特斯拉在美複製

上海超級工廠 特斯拉在美複製
46歲馬伊琍坐輪椅現身醫院 拄拐杖走路一瘸一拐

46歲馬伊琍坐輪椅現身醫院 拄拐杖走路一瘸一拐
胡歌「穿古裝湖邊拍戲」 網友猜：琅琊榜3開拍？

胡歌「穿古裝湖邊拍戲」 網友猜：琅琊榜3開拍？

熱門新聞

可凡下車直接走光。圖／翻攝自上班不要看YouTube

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

2022-10-29 13:49
趙麗穎直播帶貨，換上一身簡潔俐落的黑色裙裝，大方放送筆直美腿。（取材自微博）

趙麗穎離婚後大解放 高衩裙秀長腿被讚「美成黑天鵝」

2022-10-29 02:29
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝

2022-10-28 23:03
李智漢不幸在推擠事故中喪生。圖／摘自NAVER

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

2022-10-30 10:01
金鐘視后馬之秦傳出在家中病逝，享壽80歲。（記者陳俊吉／攝影）

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

2022-11-01 01:20
昆凌搖身一變為「Runaway Nurse」主角。圖／摘自IG

周杰倫首曝昆凌扒衣脫了私照 網驚呆：會多1胎

2022-10-30 13:07

超人氣

更多 >
芝失蹤懷孕華婦已死亡 華人男友下毒手

芝失蹤懷孕華婦已死亡 華人男友下毒手
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
謀殺徐麗麗 男友被爆反社會傾向劈腿渣男

謀殺徐麗麗 男友被爆反社會傾向劈腿渣男
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國