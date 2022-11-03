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曾當鄭少秋替身重傷 「大師兄」徐忠信家中呆坐…走了

娛樂新聞組／綜合報導
徐忠信。（取材自微博）
徐忠信。（取材自微博）

人稱「笑面虎」、「大師兄」的香港著名武打演員徐忠信2日驚傳離世，享年70歲。據了解，徐忠信當天早上在家中突然身體不舒服，子女發現他時已沒有反應，送醫搶救多時仍無效。

綜合港媒報導，香港電影工作者總會會長田啟文透露，徐忠信的子女當天早上發現爸爸呆坐很久，拍他都沒反應，這才驚覺不對勁、趕緊打電話叫救護車，送醫搶救數小時還打了多支強心針都沒反應，當天下午2時宣告死亡。有媒體指出，徐忠信過去曾因心臟方面疾病，長期服用相關藥物。

徐忠信（圖）曾在電影「黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣」中，與李連杰有對手戲。（取材自微博）
徐忠信（圖）曾在電影「黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣」中，與李連杰有對手戲。（取材自微博）

田啟文對於徐忠信死訊感到錯愕，表示未曾聽他有生病，且上個月才剛拍完動作片「無間一戰」。他回想起30年前剛認識徐忠信時，坦言曾被徐忠信的壞人樣貌嚇到，後來才發現他為人率直，常為業界不公義之事發聲，是大家公認的好好先生。

徐忠信1960年入行，80年代加入TVB後開始轉做幕前做武打演員，同時也為電影和劇集設計武打動作場面，例如經典電影「倩女幽魂」、「驚天十二小時 」、「羣星會」、「畫皮之陰陽法王」，等最常扮演大賊、黑社會老大、武林高手等等。他1989年擔任鄭少秋的替身時發生意外，當時從2樓跳不慎扭斷十字韌帶，花十個月治療恢復正常行走，但許多激烈動作已經無法再做，最終結束做動作演員的生涯，轉做武術指導。

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