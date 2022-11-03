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嫩妻被酸太一般 溫兆倫霸氣回嗆：自己照照鏡子

娛樂新聞組／綜合報導
溫兆倫（右）與趙庭（左）結婚後，一直愛得甜蜜。（取材自Instagram）
溫兆倫（右）與趙庭（左）結婚後，一直愛得甜蜜。（取材自Instagram）

港星溫兆倫曾有過兩段婚姻，2013年與小20歲的趙庭梅開三度，婚後育有一女。近日他在社群平台分享家人的照片，豈料卻遭網友酸說「女主太一般」，他則忍不住回嗆。

57歲溫兆倫近日在抖音分享近況，並寫下：「只要能讓你們一輩子幸福！讓我再難受委屈的人和事我也會挺住的！放心吧」，文末更標註「一家人在一起就是幸福」，接著放上老婆與女兒的照片。

發文一出，卻有網友留言表示：「女主太一般了」，溫兆倫則罕見動怒回應：「人與人之間的尊重非常重要！你可以說我醜，我警告你不要再評論我的家人！請你自己照照鏡子再評論吧！我不會拉黑你的！謝謝！」其他網友見狀則紛紛在底下留言說：「她酸吧，你老婆真的是很漂亮的」、「我也這麼覺得！說不好看的！都回家自己照照镜子」、「她是羡慕嫉妒恨」、「告訴她家裡沒有鏡子，總有尿吧」。

不過，有另一名網友看到好好先生溫兆倫這麼回，則忍不住留言說：「你應該不是溫兆倫，肚量太小了」，溫兆倫則回應該網友說：「如果你故意這樣說來引來我回覆你的話我現在就滿足你！但你問問你老公當別人批評你的時候你老公要不要像縮頭烏龜一樣！ ？ ？」

社群 抖音

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