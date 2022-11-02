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港武打男星徐忠信驟逝 呆坐家中發現時「已沒反應」

噓！星聞 即時報導
徐忠信驚傳離世。（取材自微博）
徐忠信驚傳離世。（取材自微博）

人稱「笑面虎」、「大師兄」的香港著名武打演員徐忠信2日驚傳離世，享年70歲。據了解，大師兄在家中突然身體不舒服，子女發現他時已沒有反應，送醫搶救多時仍無效。

綜合港媒報導，香港電影工作者總會會長田啟文透露，徐忠信2日上午在家身體不適，早上子女發現爸爸呆坐很久，拍他都沒反應，這才驚覺不對趕緊打電話叫救護車，送醫搶救數小時還打了多支強心針都沒反應，當天下午2點宣告死亡。今早有媒體指出，徐忠信過去曾因心臟方面疾病，長期服用相關藥物。

田啟文對於徐忠信死訊感到錯愕，表示未曾聽他有生病，且上個月才剛拍完動作片《無間一戰》。他回想起30年前剛認識徐忠信時，坦言曾被徐忠信的壞人樣貌嚇到，後來才發現他為人率直，常為業界不公義之事發聲，是大家公認的好好先生。

徐忠信1960年入行，一開始擔任武打演員，同時也常擔任電影、聚集等武術指導的工作，最常扮演大賊、黑社會老大、武林高手等等。他1989年擔任鄭少秋的替身時發生意外，當時從2樓跳不慎扭斷十字韌帶，花10個月治療恢復正常行走，但許多激烈動作已經無法再做，最終結束做動作演員的生涯，轉做武術指導。

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