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吳奇隆52歲生日 空中連6劈自娛

娛樂新聞組╱綜合報導
吳奇隆52歲生日PO出「空中劈腿」影片，一連6劈讓網友看傻眼。(視頻截圖)
吳奇隆52歲生日PO出「空中劈腿」影片，一連6劈讓網友看傻眼。(視頻截圖)

剛過52歲生日的男藝人吳奇隆，先前曾被說中年發福，特地在微博PO出「空中劈腿」14秒影片，一連6劈讓網友看傻眼，吳奇隆說自己跳一跳依舊很年輕，不少網友直誇「筋骨太軟」、「奶爸好強」。

綜合媒體報導，連續6個劈腿的姿勢都非常標準，體態看起來也很輕盈，每次跳躍的背景還都不一樣，包括草地、沙灘、雪地都有。吳奇隆在影片說明寫下「跳一跳，十年少」，把話說得很有朝氣，似乎身體和心態還保持少年時的狀態。

出道超過40年的的吳奇隆，年輕時有「霹靂虎」稱號，前後空翻、劈腿對她都不是難事，但他近年上陸綜，穿襯衫加高領，看不見脖子臉型圓潤，被說發福且浮腫；10月31日生日當天，吳奇隆曬出劈腿影片甩發福陰霾，不少粉絲看到都讚賞筋骨太軟了。

此外，另一名小虎隊成員陳志朋則在微博@吳奇隆送上祝福：「生日快樂，步步健康成長，愛你喔！」吳奇隆看見後開心收下祝福：「謝謝志朋叔叔」，還附上吃驚和豎起大拇指的符號，感激多年好友在重要時刻仍記得他。

吳奇隆2015年和女星劉詩詩結婚，育有3歲兒子「步步」，52歲的他依舊熱愛運動。有粉絲好奇問：「生日有甚麼願望？」吳奇隆回覆：「大家開始做運動。」也有粉絲不忘誇獎「最強一字馬太酷啦」，他則超搞笑點名英國王室部隊「御林軍全體跳一下」，幽默回覆引人發噱。

吳奇隆。(取材自微博)
吳奇隆。(取材自微博)

吳奇隆 微博 陳志朋

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