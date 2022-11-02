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熱依扎飛天獎奪視后 眼眶含淚領獎畫面被封神

娛樂新聞組╱綜合報導
熱依扎在飛天獎封后，眼眶含淚畫面讓網友全看呆。(視頻截圖)
熱依扎在飛天獎封后，眼眶含淚畫面讓網友全看呆。(視頻截圖)

來自新疆哈薩克族的女星熱依扎，曾在「後宮甄嬛傳」中飾演寧嬪，去年錯過白玉蘭獎視后，近日則在第33屆飛天獎擊敗孫儷、周迅封后，上台眼眶含淚畫面再被封神；優秀男演員獎則由王雷拿下。

綜合媒體報導，飛天獎在中國被視為「含金量」最純的演技大獎，今年入圍優秀女演員獎者都是高知名度女演員，包括孫儷、周迅、童瑤、閻妮和熱依扎，最終由「山海情」熱依扎拿下獎項，她上台領獎全程哽咽，坦言「我很幸運，也很有福氣」。

熱依扎感謝評審和觀眾的認可，更不忘謝謝「山海情」導演孔笙，給一個剛當媽媽的女演員機會，而她眼眶含淚的畫面讓網友全都看呆，還激動說「這幕直接封神」。

熱依扎拿下飛天獎優秀女演員獎。(取材自微博)
熱依扎拿下飛天獎優秀女演員獎。(取材自微博)

報導稱，熱依扎在「山海情」中詮釋鄉村姑娘，不惜為戲扮醜、頂白髮和化老妝，哭戲更是令觀眾留下深刻印象，因此去年熱依扎入圍白玉蘭獎最佳女主角，最後卻輸給女星童瑤，有不少網友都替她委屈。

男星王雷憑借「功勳」中「能文能武李延年」單元摘得優秀男演員獎，並成為金鷹、飛天雙料視帝。他特別感謝總導演鄭曉龍、導演毛衛寧對他的信任，感謝母校中央戲劇學院、北京人藝對他的培養，也感恩家人與老師們。

據報導，「山海情」是本屆飛天獎最大贏家，一舉拿下編劇、女演員與優秀電視劇三獎，而「覺醒年代」、「功勳」緊隨其後，各摘得兩獎。

王雷拿下飛天獎優秀男演員。（取材自微博）
王雷拿下飛天獎優秀男演員。（取材自微博）

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