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張庭林瑞陽中國資本版圖遭起底 「富可敵國」刷新三觀

記者楊起鳳／即時報導
被控涉入非法傳銷的林瑞陽（右）、張庭（左）夫婦。（取材自第一財經）
被控涉入非法傳銷的林瑞陽（右）、張庭（左）夫婦。（取材自第一財經）

藝人張庭、林瑞陽夫婦因在中國涉不當傳銷遭調查，大筆資產被凍結，中國官方決定本周五（4日）召開聽證會，傳出可能開罰夫妻倆百億元人民幣（約13.8億美元）。如今兩人在中國資本版圖也遭起抵，張庭（本名張淑琴）在中國92家公司中，79家為存續狀態，其中她擔任67家的法定代理人、66家公司高管，還直接持股14家公司，簡直富可敵國。

據「中新經緯」報導，河北省石家莊市裕華區政府網站消息，上海悅導電子商務公司等19主體，涉嫌網路傳銷一案聽證會，將於11月4日在石家莊召開，涉案人包括張庭夫婦、陶虹等。而聽證會過後就應該會對該事件的最後處理，和所涉處罰金額等做出公示，估測所涉金額非常巨大，或逾100億元人民幣。

今中國網更起底張庭、林瑞陽、陶虹在中國的資本版圖，據天眼查App顯示，張庭在中國92家關聯公司中79家為存續狀態，她更擔任67家公司的法定代表人、66家公司的高管，並直接持股14家公司。這些企業多位於上海，涉及生物科技、房地產開發、商務諮詢、貿易等行業。

張庭在中國名下有超過90家公司。（取材自微博）
張庭在中國名下有超過90家公司。（取材自微博）

林瑞陽則是關聯的72家公司中存續狀態的有51家，此外，林瑞陽與張庭共同關聯的企業還包括上海上陽天禧投資管理有限公司等。而張庭、林瑞陽夫婦與陶虹均也在上海達爾威貿易有限公司任職。陶虹直接關聯的17家公司中15家為存續狀態，包括上海達爾威貿易有限公司、海南省洋洋得意文化傳播有限公司、北京真樂道投資管理有限公司等，版圖涉及影視、傳媒、貿易、投資等。

網友看了都很訝異，認為張庭、林瑞陽根本富可敵國，更感嘆「百億，微博真是越來越刷新我對金錢的認知」，甚至嘲諷「人家開公司比我們加個雞蛋都容易」、「一輩子掙不到人家一天的」。

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