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談買房甜酸苦辣 「上車家族」開紅盤

娛樂新聞組╱綜合報導
「上車家族」幽默講述買房甜酸苦辣。（取材自羊城晚報）
「上車家族」幽默講述買房甜酸苦辣。（取材自羊城晚報）

香港TVB最新台慶劇「上車家族」熱播中，這部劇終於一掃今年TVB劇集的頹勢，收視和口碑雙雙贏得「開門紅」，豆瓣評分更從開分時的8.9分上漲至目前的9.1分。

羊城晚報報導，「上車家族」由關文深監製，朱鏡祺和劉小群編審，林敏驄、江美儀、鮑起靜等人主演。在粵語中，「上車」也有「買房」的意思，這部輕喜劇以幽默方式，講述普通市民在買房這件事上的甜酸苦辣，引發不少觀眾共鳴。

片中主角車志明（林敏驄飾）一家原本也是有房一族，卻在2008年誤判形勢賣房套現，此後十餘年，他們的收入再也追不上房價，全家人為了買房用盡一切辦法。接地氣的題材、有溫度的劇情、新鮮的演員搭配，譜出一部「色香味俱全」的好劇集。

據報導，買房是城市生活中歷久彌新的話題，「上車家族」的選題可以說是「贏在起跑線上」。而這部劇選取一個香港中等收入家庭作為主角，他們既買不起私人商品房、又不足以申請公屋的尷尬處境，更是引發了不少人的共鳴。

這部劇的重點不在於呈現都市人買房難、住房難的困境，而是進一步挖掘房子背後的意義，在這部劇裡，房子所象徵的財富和地位其實沒那麼重要，最重要的是，它承載著城市中每個普通人對家的渴望。

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