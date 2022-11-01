「大話西遊」牛魔王 中國男星陸樹銘66歲去世

陸樹銘曾在「大話西遊」中飾演牛魔王。（取材自微博）

中國男星陸樹銘1日傳出逝世消息，享年66歲。他曾主演1994年的古裝劇「三國演義」關羽一角被中國觀眾熟知；港台粉絲也看過他主演周星馳電影 「大話西遊之大聖娶親」，他在戲中飾演牛魔王，與鐵扇公主蔡少芬有不少對手戲。

綜合媒體報導，陸樹銘生前所屬的單位西安話劇院負責人證實了噩耗，表示陸樹銘是因為突發疾病去世，院方正在籌備相關悼念活動。

陸樹銘1956年出生於山東青島，後隨父支援西北建設，定居陝西。1973年曾經成為陝西省專業籃球運動員 ，1976年為專業航空攝影人，1980年考入陝西省話劇團後，正式開始演藝生涯。

1988年，在西安話劇院創作的話劇「蒼涼青春」中飾演「二萬子」 。1989年，與鞏俐、張藝謀等合作出演了古裝奇幻愛情電影「古今大戰秦俑情」，他在片中出演「秦始皇」 ；同年，在西安話劇院創作的話劇「大潮中的漩渦」中飾演「李板正」。