林瑞陽、張庭網路傳銷案4日聽證 恐被重罰百億人民幣

被控涉入非法傳銷的林瑞陽（右）、張庭（左）夫婦。（取材自第一財經）

林瑞陽、張庭的「達爾威」公司旗下美妝品牌被控涉嫌網路傳銷案，將於本月4日在石家莊召開聽證會，中國官媒引述知情者稱，官方可能開罰100億元人民幣（約13億美元）。

中新經緯報導，河北省石家莊市裕華區市場監督管理局31日發佈「關於上海悅導電子商務有限公司等19主體涉嫌網路傳銷一案聽證會公告」。公告顯示，關於上海悅導電子商務有限公司、上海達爾威貿易有限公司、張淑琴（張庭）、林吉榮（林瑞陽）、陶虹（中國知名女星）等涉嫌網路傳銷一案聽證會將於11月4日在石家莊召開。

今年4月19日午間，「張庭夫婦公司名下96套房產被查封」話題登上微博 熱搜第一。媒體報導指出，張庭、林瑞陽夫婦創辦的品牌TST庭秘密，其運營主體公司—上海達爾威貿易有限公司因涉嫌傳銷，公司名下96套房產被查封。

報導稱，有權威人士透露，這些房產的價值約為17億元人民幣，是TST庭秘密在上海的辦公大樓，「整棟大樓都是達爾威公司的，分了96個房產本，在去年7月已被查封」。

4月19日晚，TST庭秘密官方微博發佈「鄭重聲明」，並附圖《律師函》。其中提到，由於案件複雜，目前上海達爾威有限公司不便回答各方問題，請媒體不要無端猜測。

4月21日，媒體進一步報導「陶虹從張庭夫婦經營的達爾威公司5年分紅4.2億」，石家莊裕華區市場監督管理局確認了陶虹與張庭事件相關，並透露正在調查當中。