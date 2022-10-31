小8歲鮮肉撲倒求愛 金晨點頭披婚紗：捨不得告別角色

金晨(左)、王安宇在「熾道」中辦婚禮。（圖：LINE TV提供）

女星金晨與王安宇主演的甜寵劇「熾道」邁入精采完結篇，劇中她飾演的28歲體育女助教，被小自己8歲、熱愛跳高的運動員 王安宇「奶狗式倒追」成功。這場姐弟戀從第一集甜到最後一集，大結局中也是浪漫破表；當女主角披上婚紗，答應小男友求婚後，網路熱度直衝冠軍寶座，金晨也感性地在微博中透露捨不得和角色告別。

戲裡，金晨與王安宇聯手締造不少「高甜名場面」，屢屢衝上熱搜，像是金晨只要伸出手，王安宇就會自動把頭蹭過去，被戲稱為「自助式摸頭殺」。其他還有男方跳海找珍珠，上岸甜蜜獻吻，床上激情熱吻，王安宇裸上身獻出完美肌肉 線條撲向金晨，讓觀眾直呼：「這真的是我可以看的嗎？」

對於觀眾反應，王安宇笑稱：「演都演了，為什麼不看？當時導演 會很擔心這些特別親密的戲會被剪掉，但是我覺得尺度拿捏得還不錯。」他透露導演甚至特地把親密戲的拍攝期往前挪，認為演員彼此不熟的時候，反而能呈現最真實反應。不過王安宇也坦言，拍親密戲還是會害羞，但是因為已經有些經驗，多少會有所準備。

王安宇在劇中經常需要跳高、百米衝刺，甚至挑戰十項全能的運動，被封為「被演藝圈耽誤的運動員」。也因為有太多需要運動的場景，所以他戲外都不願意和金晨一起去健身，於是經常被金晨開玩笑叫「鬆軟小胖子」；金晨更爆料當王安宇的肌肉線條能夠那麼漂亮，除了他本身底子好，真的要非常感謝燈光老師的技術。