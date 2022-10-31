梨泰院慘案…周星馳成首位悼念港星 歸國四子冷淡挨轟

周星馳在限時動態發出「雙手合十」的圖案。（取材自微博）

南韓梨泰院 日前慶祝萬聖節活動爆發推擠踩踏事故，數百人傷亡，不少韓星發文哀悼；而剛開通Instagram的周星馳也在限時動態發出「雙手合十」的圖案，引來粉絲臆測，應是為了梨泰院事件哀悼。

梨泰院發生人踩人意外，傷亡人數持續增加，震驚全球，網友紛紛留言關心悼念。周星馳也在IG限時動態發文，雖然沒有寫上任何文字，只有一個雙手合十的圖片，但網友認為「一切盡在不言中」；他也成為首個為梨泰院事件發聲的香港藝人，頗具象徵意義。

另據香港01報導，另一名港星馮德倫在個人推特貼出了一張梨泰院的黑白照片，照片上寫著：「PRAY FOR ITAEWON 이태원 29.10.2022」，悼念梨泰院事件。

兩名港星前輩接連發聲，反觀在南韓出道，現已回國發展的四個前EXO成員，卻毫無反應。曾在南韓以男團EXO出道的張藝興、黃子韜、鹿晗及吳亦凡 ，相繼回國發展，被稱為「歸國四子」，四人中除了吳亦凡涉迷姦少女，被列為劣跡藝人消失幕前外，其他三人在中國限韓令下，也對此事噤聲。

梨泰院意外後，張藝興忙著宣傳巡迴演唱會。（取材自微博） 梨泰院意外後，黃子韜發文為旗下服裝品牌直播帶貨。（取材自微博）

關於微博上的更新，張藝興宣傳「大航海2」的巡迴演唱會，而黃子韜為旗下服裝品牌直播帶貨，至於鹿晗無所事事，繼續分享日常生活點滴。三人對梨泰院慘劇的冷淡反應，令部分粉絲心寒。