武則天潘迎紫客串「大唐攻略」這角色 要粉絲捕捉「快狠準」

曾扮演一代女皇「武則天」的潘迎紫(右)，在「大唐攻略」中客串王太妃角色。（圖：八大電視提供）

古裝劇「大唐攻略」沿續「延禧攻略」大製作格局，從建築陳設到色彩美學讓粉絲們刮目相看。在演員安排上更出現一大亮點，網羅了當年叱吒風雲的一代女皇「武則天」潘迎紫參與演出，客串劇中王太妃角色。

潘迎紫在劇中飾演王太妃角色，劇迷對於她保養得宜、凍齡美貌感到驚豔之外，她也在個人社群 回應粉絲，寫道：「最近很多娃娃魚兒來問我，從第一集便守著，怎麼還沒等到我出場呢？呵呵～我是答應了于正老師客串兩天玩的，如想捕捉我的鏡頭，可得要快、狠、準喲！」

「大唐攻略」由許凱、李一桐主演，劇情描述大將軍長子許凱從小被母親寵溺，是長安城裡聲名狼藉的紈袴子弟，在一次遠遊中遇見李一桐，對她一見鍾情。為了討好這個不苟言笑、只欣賞有才能男人的個性淑女，他拜師學習兵法武藝，為了愛情改變自己，成為立下汗馬功勞的大將軍，最終抱得美人歸。

許凱笑稱，劇中追求李一桐是「教科書等級的追妻」。而從「延禧攻略」到「大唐攻略」，被問到兩個角色「富察傅恆」及「盛楚慕」差異何在？許凱說，「傅恒的情緒內斂，盛楚慕的表達則會更加外放，尤其是在故事前期，對自己想追求的人和事物都更勇敢直接。」私下的自己較貼近哪個人物？許凱覺得人的性格都是多面的，「我身上既有盛楚慕幽默樂天的那一面，也有傅恒把家人和責任放在首位的那一面。」