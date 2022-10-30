胡歌「穿古裝湖邊拍戲」 網友猜：琅琊榜3開拍？

胡歌被發現穿著古裝現身，網友猜測是不是在拍「琅琊榜3」。（取材自微博）

中國男星胡歌 在2015年因主演古裝劇集「琅琊榜」再次翻紅，令他在多個頒獎禮勇奪視帝獎項。近來暫別小螢幕多年，胡歌日前被網友捕捉「身穿古裝」現身四川知名景點月亮湖拍攝，更有網友興奮猜測是不是拍攝「琅琊榜3」？引起大家好奇心。

香港01報導，有網友目擊胡歌近日現身川西月亮湖，穿著古裝正在拍攝，散髮造型顯得有些落魄，身邊有工作人員圍繞。而月亮湖位於四川西部，是一處隱匿在深山中的鏡湖，被譽為人間秘境，也是露營聖地。

由於胡歌近年接演的影視作品，包括「縣委大院」、「繁花」都不是古裝劇，胡歌久違再現古裝扮相，引起許多網友猜測，是不是悄悄進組拍攝新作？

由於網路上事前完全沒有傳出消息，部分網友推測是拍廣告而來。更有網友猜測「拍「琅琊榜3」嗎」、「這個衣服好像梅長蘇啊」、「終於看到古裝胡了」，原來胡歌繼2015年「琅琊榜」後，已經7年沒有拍古裝作品。

胡歌從出道至今19年，近年前進大銀幕，演出「南方車站的聚會」曾入圍 第72屆坎城影展 的主競賽單元，緊接著也有多部電影等待上映。