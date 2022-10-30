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李玟刪光「好聲音」貼文 網曝舞台慘摔、黑箱內幕

娛樂新聞組／綜合報導
李玟刪光微博與「中國好聲音」節目相關動態。（取材自微博）
李玟刪光微博與「中國好聲音」節目相關動態。（取材自微博）

中國歌唱節目「2022中國好聲音」日前才總決賽，導師之一的李玟（CoCo）突然刪光微博上關於該節目的動態，網友紛紛猜測「不演了！」，被質疑和節目組鬧翻，

李玟9月曾被流出在現場怒飆導演質疑比賽不公的畫面，直嗆：「瞎的！大家都在看！導演請給我一個遊戲規則，為什麼？為什麼73分的有第2次機會，88.3的沒有第2次機會？導演可以解釋一下嗎？可以解釋一下嗎？這個公道嗎？你不說，所有人都會說！」事後她緩頰經過導演組解釋及溝通後已化解誤會。

沒想到總決賽才結束，李玟大動作直接刪光節目相關動態，網友紛紛猜測疑與節目組徹底鬧翻。

此舉引來網友關注，一面倒挺李玟「唉…殺人台就是這個德性了」、「這些事後，我還更喜歡李玟了，有個性」、「之前不是因為黑幕，懟起來了嗎」、「COCO霸氣！敢發聲」，在網路上掀起熱議。

還有網友爆料，稱李玟在錄製節目的這段期間因腳部不慎負傷，原本安排和戰隊選手王澤鵬一起挽手表演，沒想到節目組竟臨時調整舞台安排，將李玟和王澤鵬分開，也導致李玟最後慘摔舞台上。

爆料文指出，李玟為了不影響王澤鵬的比賽，還忍痛繼續為選手唱完和聲，節目播出片段為彩排畫面頂替，由節目組後製2人看似同框的畫面，才沒讓看直播的觀眾發現此事。

雖然這次的臨時調整原因並不得知，但比賽結束後李玟方的工作人員也與節目組大吵一架，也讓李玟最後失望地刪掉所有有關節目的PO文，而且在錄製結束的隔天就直接返回香港。對此，所屬華納音樂尚無回應。

導演 香港 關節

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