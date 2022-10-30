吳克群「披荊」領軍 締造0隊員淘汰

吳克群被視為「X Leader」熱門大黑馬。（取材自微博）

台灣歌手吳克群近期參演中國男團競演節目「披荊斬棘2」，他從第一集就擔任隊長，且至今沒有失去任何一位隊員，張震嶽、任賢齊等歌壇前輩紛紛加入他的隊伍，他也被網友認為是節目「X Leader」的熱門大黑馬。

由於陣營裡有包括吳建豪、任賢齊 、張震嶽、鄭鈞、馬頔等8位原創音樂人，個個都是音樂創作裡翹楚，身為隊長的吳克群笑說：「這次五公最重要的不是做隊長，而是扮演調解委員會的角色。大家都是不同風格的音樂人，只要調節好就有最強水流！」

日前播出的第五次公演（五公）舞台，除了指定曲和合作曲外，還有自選曲的表演，8位創作人開會討論自選曲時，聽完吳克群的原創歌曲「夸父追日」都一致認同，鼓勵他唱這首歌曲；吳克群穿上紅色解構式西裝，衣襬拖曳長布，在舞群拉扯間展現夸父追日的氣勢與氛圍，舞台效果視覺強烈。

吳克群接受主持人訪問時，談到隊友全是創作人，之所以幫他選擇這首歌，「其實只是想要表達，夸父要追的其實不是那個第一名，奔跑才是意義」，自省過去曾為了想當天王或說了大話，但對音樂與創作的喜愛才是他的本質，「我喜歡做這些我熱愛的事，我喜歡音樂、我喜歡創作，我為了這些而奔跑的時候才是夸父，我才爽！」