TVB台慶劇挨批「爛尾」 劇迷氣到鬧上熱搜

無線台慶劇「美麗戰場」日前播出大結局，不過開放式結局引起網友批評。（取材自豆瓣電影）

無線（TVB）台慶劇「美麗戰場」日前播出大結局，不過開放式結局疑似是為了開拍續集埋伏筆，卻惹來不少觀眾投訴劇情無理，狠批劇集爛尾。不只香港 觀眾表達不滿，以逾2萬搜尋登上Google Trend首位；中國網民亦在微博瘋狂留言鬧爆，甚至一度登上熱聊榜第4位，而豆瓣評分更再創新低只得4分。

綜合媒體報導，在結局最後一幕中，陳瀅突然接到「老公」疑似失蹤的方力申來電，衝出門口卻發現被通緝 的殺人犯、異父異母妹妹「反骨琪」蔣家旻，竟然以黑色貴婦扮相出現，說了句「好久不見，妳趕著去哪裡？」後就全劇終。

由於劇情留下太多謎團，疑似為開拍續集埋下伏筆，但觀眾對於開放式結局相當不滿，紛紛留言強烈反對。

香港01報導，網民狂轟結局不倫不類，種種劇情完全解釋不通，紛紛留言「史上最差大結局」、「爛尾」、「看了個寂寞」、「求你別拍第二部了」。而劇集在首周時豆瓣評分有5.1分，期間已經多次被批前期鋪排太長，後期太趕，直至大結局更再「插水」。

該劇多位演員日前一同收看結局並聚餐，方力申透露，希望可以跟陳瀅有更多對手戲，因為第一季拍得不夠多。陳瀅則在飯局上公然向導演 葉念琛表達不滿意結局，「我拍完成套劇，發現最不瞭解故事的人是我」。