我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首爾151死震驚全球 韓媒：市政府事前沒做人流控管討論

聯準會本周預估再升息3碼 明年經濟恐步入衰退

TVB台慶劇挨批「爛尾」 劇迷氣到鬧上熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
無線台慶劇「美麗戰場」日前播出大結局，不過開放式結局引起網友批評。（取材自豆瓣電影）
無線台慶劇「美麗戰場」日前播出大結局，不過開放式結局引起網友批評。（取材自豆瓣電影）

無線（TVB）台慶劇「美麗戰場」日前播出大結局，不過開放式結局疑似是為了開拍續集埋伏筆，卻惹來不少觀眾投訴劇情無理，狠批劇集爛尾。不只香港觀眾表達不滿，以逾2萬搜尋登上Google Trend首位；中國網民亦在微博瘋狂留言鬧爆，甚至一度登上熱聊榜第4位，而豆瓣評分更再創新低只得4分。

綜合媒體報導，在結局最後一幕中，陳瀅突然接到「老公」疑似失蹤的方力申來電，衝出門口卻發現被通緝的殺人犯、異父異母妹妹「反骨琪」蔣家旻，竟然以黑色貴婦扮相出現，說了句「好久不見，妳趕著去哪裡？」後就全劇終。

由於劇情留下太多謎團，疑似為開拍續集埋下伏筆，但觀眾對於開放式結局相當不滿，紛紛留言強烈反對。

香港01報導，網民狂轟結局不倫不類，種種劇情完全解釋不通，紛紛留言「史上最差大結局」、「爛尾」、「看了個寂寞」、「求你別拍第二部了」。而劇集在首周時豆瓣評分有5.1分，期間已經多次被批前期鋪排太長，後期太趕，直至大結局更再「插水」。

該劇多位演員日前一同收看結局並聚餐，方力申透露，希望可以跟陳瀅有更多對手戲，因為第一季拍得不夠多。陳瀅則在飯局上公然向導演葉念琛表達不滿意結局，「我拍完成套劇，發現最不瞭解故事的人是我」。

香港 導演 通緝

上一則

14年妻吳速玲不忍了 曹格徹夜失眠哭認「放棄最簡單」

下一則

陳曉東萬聖節瘋變裝 花6小時帥扮「未來戰士」

延伸閱讀

差點嗑藥到死 「六人行」男星感謝安妮絲頓當頭棒喝

差點嗑藥到死 「六人行」男星感謝安妮絲頓當頭棒喝
鄭裕玲告別44年東家TVB 疑將離開電視圈

鄭裕玲告別44年東家TVB 疑將離開電視圈
戲說從頭／雷同亞視美麗傳說？TVB美麗戰場疑抄襲

戲說從頭／雷同亞視美麗傳說？TVB美麗戰場疑抄襲
「月光光新慌慌」大結局 導演放話超血腥

「月光光新慌慌」大結局 導演放話超血腥

熱門新聞

吳綺莉與女兒吳卓林已有一段時日未見。(取材自自微博)

小龍女加拿大領救濟食物 吳綺莉認了 狠批媳婦「有病」

2022-10-24 22:38
陳昭榮事業成功但經營婚姻卻有缺憾。本報資料照片

陳昭榮離婚／和葉全真爆緋聞 壓垮婚姻最後一根稻草

2022-10-19 00:28
陶晶瑩。（本報資料照片／記者蘇健忠攝影）

美國配眼鏡又貴又麻煩 陶晶瑩勸「沒事別生小孩」又被罵了

2022-10-24 22:10
「六人行」眾要角中，珍妮佛安妮絲頓（右二）最常關心馬修派瑞（右三）。（路透資料照片）

差點嗑藥到死 「六人行」男星感謝安妮絲頓當頭棒喝

2022-10-22 20:11
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝

2022-10-28 23:03
可凡下車直接走光。圖／翻攝自上班不要看YouTube

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

2022-10-29 13:49

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活