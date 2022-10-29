我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

任賢齊隔10年發新歌 高山拍MV…氣喘狂飆淚

記者王郁惠／綜合報導
任賢齊時隔10年推出全新單曲「在路上」。（圖：相信音樂提供）
任賢齊時隔10年推出全新單曲「在路上」。（圖：相信音樂提供）

56歲男星任賢齊出道至今，累計不少傳唱度高的經典歌曲，近期參加中國男團競技節目「披荊斬棘2」，一開口皆勾起粉絲回憶殺。時隔10年，他再推出全新單曲「在路上」，唱出成熟男人動盪的人生歷練，成就背後被生活停滯對未來的想像，任賢齊大讚：「唱完滿腔熱血、極度暢快！」

MV前往雲南香格里拉、麗江、高山植物園雪山、普達措國家公園、雲南納帕海省級自然保護區、金沙江虎跳峽谷等地取景。任賢齊沿路或騎重機、或徒步登山拍攝，將壯麗美景盡收眼底；其中他在登高眺望世界最深的峽谷金沙江虎跳峽谷拍攝對嘴時，竟哭到雙眼紅腫。

任賢齊解釋：「他們叫我半山上對嘴唱歌，製作組放煙配合，山上風大，煙一吹遍報了整個山，煙大到伸手不見五指，我還得張開嘴去對嘴唱歌！不停吸煙進口中，狂咳之餘，又被燻到變眼通紅，不停流眼淚。」

三天三夜的拍攝過程，任賢齊每日只睡4小時，對生理可說是一大挑戰。他在海拔3000多公尺的香格里拉高山植物園雪山騎重機時，拍攝到開始氣喘，連忙喊停：「我感覺到氣喘，真的不敢亂來了，導演未叫卡，我自己舉手叫停。高山反應不是好惹的，而且在海拔這麼高、這麼遼闊的山脈，假如我真的患了高山症，等他們運到我下山去搶救，可能已經是翌日。」也提醒民眾身處秘境時，一定不能逞強。

這一年因工作繁忙鮮少回家，每每在「披荊斬棘2」談到家人他就哽咽，他說：「我已經隔離第12次了。隔到自己也有點迷失。但為工作也沒辦法。之前在節目中眼紅紅，是因為唱的歌，談的內容剛好講到奶奶，又讓我想起爸媽，我就泛淚了。但我雖然一直在路上，幸好近年科技發達了，我每天也會跟家人通電話，可透過視訊看到他們，所以還好啦！」

植物園 導演

上一則

秦嵐共枕小17歲鮮肉 被讚「昨晚棒極了」傻眼

下一則

Angelababy甩崩壞醜照 染髮拍片重回20歲顏值

延伸閱讀

泰勒絲新歌MV一幕挨批「恐肥症」 畫面經編輯後刪掉了

泰勒絲新歌MV一幕挨批「恐肥症」 畫面經編輯後刪掉了
羅志祥「朱碧石」被指抄襲Lisa 他大方認：是致敬

羅志祥「朱碧石」被指抄襲Lisa 他大方認：是致敬
氣溫直直落不僅病毒來襲 醫師發現最近這類患者增3成

氣溫直直落不僅病毒來襲 醫師發現最近這類患者增3成
醫藥／嬰幼兒、青少年常見異位性皮膚炎 恐併發鼻炎、氣喘等

醫藥／嬰幼兒、青少年常見異位性皮膚炎 恐併發鼻炎、氣喘等

熱門新聞

梅根常發表鼓勵女性自主的演說，酸民卻批她虛偽、自打嘴巴。（路透資料照片）

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

2022-10-21 18:14
陳昭榮事業成功但經營婚姻卻有缺憾。本報資料照片

陳昭榮離婚／和葉全真爆緋聞 壓垮婚姻最後一根稻草

2022-10-19 00:28
吳綺莉與女兒吳卓林已有一段時日未見。(取材自自微博)

小龍女加拿大領救濟食物 吳綺莉認了 狠批媳婦「有病」

2022-10-24 22:38
陶晶瑩。（本報資料照片／記者蘇健忠攝影）

美國配眼鏡又貴又麻煩 陶晶瑩勸「沒事別生小孩」又被罵了

2022-10-24 22:10
「六人行」眾要角中，珍妮佛安妮絲頓（右二）最常關心馬修派瑞（右三）。（路透資料照片）

差點嗑藥到死 「六人行」男星感謝安妮絲頓當頭棒喝

2022-10-22 20:11
鍾鎮濤與女兒鍾嘉晴感情深厚。圖／摘自IG

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

2022-10-25 11:13

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認