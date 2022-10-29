任賢齊隔10年發新歌 高山拍MV…氣喘狂飆淚

任賢齊時隔10年推出全新單曲「在路上」。（圖：相信音樂提供）

56歲男星任賢齊出道至今，累計不少傳唱度高的經典歌曲，近期參加中國男團競技節目「披荊斬棘2」，一開口皆勾起粉絲回憶殺。時隔10年，他再推出全新單曲「在路上」，唱出成熟男人動盪的人生歷練，成就背後被生活停滯對未來的想像，任賢齊大讚：「唱完滿腔熱血、極度暢快！」

MV前往雲南香格里拉、麗江、高山植物園 雪山、普達措國家公園、雲南納帕海省級自然保護區、金沙江虎跳峽谷等地取景。任賢齊沿路或騎重機、或徒步登山拍攝，將壯麗美景盡收眼底；其中他在登高眺望世界最深的峽谷金沙江虎跳峽谷拍攝對嘴時，竟哭到雙眼紅腫。

任賢齊解釋：「他們叫我半山上對嘴唱歌，製作組放煙配合，山上風大，煙一吹遍報了整個山，煙大到伸手不見五指，我還得張開嘴去對嘴唱歌！不停吸煙進口中，狂咳之餘，又被燻到變眼通紅，不停流眼淚。」

三天三夜的拍攝過程，任賢齊每日只睡4小時，對生理可說是一大挑戰。他在海拔3000多公尺的香格里拉高山植物園雪山騎重機時，拍攝到開始氣喘，連忙喊停：「我感覺到氣喘，真的不敢亂來了，導演 未叫卡，我自己舉手叫停。高山反應不是好惹的，而且在海拔這麼高、這麼遼闊的山脈，假如我真的患了高山症，等他們運到我下山去搶救，可能已經是翌日。」也提醒民眾身處秘境時，一定不能逞強。

這一年因工作繁忙鮮少回家，每每在「披荊斬棘2」談到家人他就哽咽，他說：「我已經隔離第12次了。隔到自己也有點迷失。但為工作也沒辦法。之前在節目中眼紅紅，是因為唱的歌，談的內容剛好講到奶奶，又讓我想起爸媽，我就泛淚了。但我雖然一直在路上，幸好近年科技發達了，我每天也會跟家人通電話，可透過視訊看到他們，所以還好啦！」