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秦嵐共枕小17歲鮮肉 被讚「昨晚棒極了」傻眼

記者楊起鳳／綜合報導
秦嵐新戲上檔。（圖：愛奇藝國際站提供）
秦嵐新戲上檔。（圖：愛奇藝國際站提供）

由「延禧攻略」的「富察皇后」秦嵐主演的新劇「芳心蕩漾」，她與「後宮甄嬛傳」「浣碧」藍盈瑩、「你是我的榮耀」鄭合惠子攜手，講述三個年齡、性格不同的女子，在感情中如何突破瓶頸找到更好的自己。第一集秦嵐床上就睡著小鮮肉，二度合作相差17歲的偶像男星王子異，他開頭第一句曖昧不已：「妳昨晚棒極了！」讓秦嵐當場傻眼。

王子異是選秀節目「偶像練習生」推出限定男團「NINE PERCENT」的成員。秦嵐與王子異曾於2020年推出的電視劇「怪你過分美麗」首度合演，當時劇中王子異飾演的偶像明星也是暗戀著飾演經紀人的秦嵐。

秦嵐(左)和王子異第二度合作。（圖：愛奇藝國際站提供）
秦嵐(左)和王子異第二度合作。（圖：愛奇藝國際站提供）

王子異被問到二度合作的感想表示：「我覺得跟姐姐在一起很放鬆，可能是因為第一部戲的關係。其實演第一部之前我對演戲沒什麼信心，覺得很難，沒有安全感，但演完之後我就慢慢喜歡（演戲）了，所以跟姐姐在一塊就覺得挺安心的。」還許願若能第三度合作，「題材不重要，能不能設定是姐姐追我？」

藍盈瑩近年來參與綜藝節目「乘風破浪的姐姐」第一、二季，也獲得高知名度。她在「芳心蕩漾」第一集就「角色扮演」，穿低胸襯衫加超緊皮裙，手拿鞭子化身惡魔女教師「調教」交往7年男友，「今天老師就查一查你到底哪裡不健康！」大膽求歡被讚爆。然而劇情突變成「三人行」，男友因為受不了她的精神壓力卻又不敢提分手，居然找了健身教練朋友要求他追求自己女友，而這秘密也無意間被藍盈瑩發現，她乾脆將計就計要設計一個醋罈子，戀情發展引起關注。

鄭合惠子因古裝劇「名偵探狄仁傑」擄獲高人氣，最近則在都會劇「你是我的榮耀」飾演迪麗熱巴的閨蜜。她在「芳心蕩漾」飾演涉世未深的大學研究生，慘遇男友偷吃，發揮柯南精神追查捉姦，卻發現自己才是小三。憤怒的她不但怒踹男友命根子提分手，更因為發現前男友公司推出的狗糧疑似出問題，展開了報仇之路。

健身 迪麗熱巴

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