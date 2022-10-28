「富察皇后」秦嵐睡了小17歲鮮肉 他評價：妳昨晚棒極

秦嵐(左)和王子異第二度合作。(圖：愛奇藝國際站提供)

愛奇藝國際站開播新劇「芳心蕩漾」，由「延禧攻略」「富察皇后」秦嵐與「後宮甄嬛傳」「浣碧」藍盈瑩、「你是我的榮耀」鄭合惠子攜手，講述三個年齡、性格不同的女子，在感情中如何突破瓶頸找到更好的自己。第一集秦嵐床上就睡著小鮮肉，二度合作相差17歲「『偶像練習生」限定男團NINE PERCENT」王子異，他開頭第一句曖昧不已，「妳昨晚棒極了！」讓秦嵐當場傻眼。

秦嵐與王子異曾於2020年推出的電視劇「怪你過分美麗」首度合演，當時劇中王子異飾演的偶像明星也是暗戀著飾演經紀人的秦嵐。日前王子異被問到二度合作的感想，「我覺得跟姐姐在一起很放鬆，可能是因為第一部戲的關係，其實演第一部之前我對演戲沒什麼信心，覺得很難，沒有安全感，但演完之後我就慢慢喜歡（演戲）了，所以跟姐姐在一塊就覺得挺安心的。」還許願若能第三度合作，「題材不重要，能不能設定是姐姐追我！」

秦嵐新戲上檔。(圖：愛奇藝國際站提供)

藍盈瑩近年來參與綜藝節目「乘風破浪的姐姐」第一、二季也獲得高知名度。她在「芳心蕩漾」第一集就「角色扮演」，穿低胸襯衫加超緊皮裙，手拿鞭子化身惡魔女教師「調教」交往7年男友，「今天老師就查一查你到底哪裡不健康！」大膽求歡被讚爆！然而劇情突變成「三人行」，男友因為受不了她的精神壓力卻又不敢提分手，居然找了健身 教練朋友要求他追求自己女友，而這秘密也無意間被藍盈瑩發現，她乾脆將計就計要設計一個醋罈子，戀情發展引起關注！

鄭合惠子因古裝劇「名偵探狄仁傑」擄獲高人氣，最近則在都會劇「你是我的榮耀」飾演迪麗熱巴 的閨蜜，她在《芳心蕩漾》飾演涉世未深的大學研究生，慘遇男友偷吃，發揮柯南精神追查捉姦，卻發現自己才是小三！憤怒的她不但直接「踢蛋蛋」提分手，更因為發現前男友公司推出的狗糧疑似出問題，展開了報仇之路！