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72歲譚詠麟同框67歲周潤發 網嘆香港黃金時代

​​娛樂新聞組／綜合報導​
譚詠麟（左）巧遇周潤發，兩人合照引起網友討論。（取材自微博）
譚詠麟（左）巧遇周潤發，兩人合照引起網友討論。（取材自微博）

資深港星譚詠麟出道逾50年，至今仍相當有人氣。日前他在社交平台上曬出和好友周潤發在街頭的合照，配文稱：「前幾日在街頭碰到一位淡泊名利的老友，國際巨星周潤發，精神及身體狀態非常之好值得我們學習。」網友一看兩人合照，發現72歲的譚詠麟在67歲的周潤發身邊顯得更年輕，相當震驚。

貓眼娛樂報導，從譚詠麟的文中可看出來，他對周潤發十分的推崇，發出了許多讚美之詞，引來無數網友的圍觀。

在照片中能明顯地看出兩人的狀態保持得非常好，尤其是譚詠麟，今年他已是72歲高齡，狀態保持得很好，完全看不出真實年紀，他身穿白色上衣，戴著眼鏡，顯得是精神十足，臉上沒多少皺紋，遇到周潤發十分開心，拉著發哥合照，面露微笑。

67歲的周潤發，明顯看上去大叔範滿滿，臉上皮膚比較鬆弛，略顯老態，他穿得十分樸素，戴黑色鴨舌帽，穿無袖上衣，身體狀況則年輕不少。

周潤發本人非常低調，常會在家附近跑步，有一次學生考試遇到了他，他還幫忙加油打氣，完全沒有明星架子。

兩位巨星合照立刻引起網友熱烈討論，不少人都知道周潤發愛運動保養得很好，沒想到譚詠麟狀態更是好得不得了，「校長狀態也超好，嬰兒肥還沒退」、「香港黃金時代的歌影TOP啊」、「相比之下校長狀態更好耶，太不科學」。

周潤發 香港

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