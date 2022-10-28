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「沉香」分飾3角 戲迷最愛「他」 成毅：演了個寂寞

記者杜沛學／綜合報導​
成毅在「沉香如屑」中一人分飾三角。（圖：龍華偶像台提供）
成毅在「沉香如屑」中一人分飾三角。（圖：龍華偶像台提供）

男星成毅在「沉香如屑」中一人分飾三角，想要事業愛情一把抓的修羅王「玄夜」、腹黑毒舌的捉妖天師「唐周」和只為蒼生的「應淵帝君」，讓觀眾看一齣戲就有三種老公可以挑選。

而玄夜是成毅首次挑戰的反派角色，為了給觀眾瘋狂霸道的感覺，成毅故意壓低聲線說出經典台詞：「別再執著了，做我的帝后。」加上玄夜對待愛情不拖泥帶水，以至於觀眾最喜歡的角色是玄夜，成毅知道這個消息後，苦笑回應：「很開心觀眾喜歡，玄夜出場全部加起來不到一小時，反而比應淵和唐周受歡迎，我演了個寂寞。」

而楊紫繼「香蜜沉沉燼如霜」後，睽違四年再度接演古裝仙俠劇「沉香如屑」、「沉香重華」，演技沒讓粉絲失望。在角色前後期的轉換，讓觀眾看得又哭又笑，甚至還出現了「顏淡效應」，大家只要看到蓮花就想到劇中名字顏淡，看到蓮子大喊：「顏淡你的心在這裡。」

成毅給人的形象穩重安靜不多話，演戲時代入感超強，微表情很靈動，打戲幾乎真打不靠替身，古裝扮相帥氣，在「沉香如屑」中與楊紫兩人愛的纏綿悱惻，虐粉無數。

戲外的成毅像是被活潑好動的楊紫打開開關，在片場唱歌、RAP、相聲，逗得片場工作人員笑個不停，連楊紫都覺得成毅話太多了。有一場應淵為了救顏淡要犧牲自己，顏淡看著摯愛消失而殉情，逼哭觀眾，但在拍片現場導演一喊卡，兩人又回到搞笑模式，大喊：「我還活著！」觀眾紛紛喊：「還我眼淚來！」

成毅在「沉香如屑」中男扮女裝。（圖：龍華偶像台提供）
成毅在「沉香如屑」中男扮女裝。（圖：龍華偶像台提供）

成毅除了在劇中分飾多角外，因為行俠仗義必須男扮女裝，假扮新娘捉妖；楊紫女扮男裝打探敵情，雖然劇中的吻戲不多，但每一場都是名場面，像是浴桶吻、屏風吻、天涯吻等。

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