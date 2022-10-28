劉嘉玲曬梁朝偉靚照 不像60歲 彷彿回春30年

劉嘉玲post了一張她與老公梁朝偉的合照，照片中的梁朝偉皮光肉滑，彷彿回春了。（取材自Instagram）

影帝梁朝偉 早前出席完南韓釜山影展後，就與老婆劉嘉玲到日本 旅遊輕鬆一下，劉嘉玲還會不時於社交網分享他們此次出遊美照以及最新近況。

香港01報導，日前她post了一張她與老公梁朝偉的合照，相中的梁朝偉皮光肉滑，更是一條皺紋也沒有，彷彿回春了30年似的，完全不似60之齡，非常帥氣。而梁朝偉的一身衣著與他之前踩單車的照片中打扮一樣，看來是同一天拍攝的。

劉嘉玲早前post了梁朝偉在日本踩電動單車的照片，照片中的梁朝偉充滿意氣風發的少年氣息，像極了電影 畫面。

此外，劉嘉玲早前也在社交平台曬出兩人出席晚宴的照片。梁朝偉穿白色西裝走紅毯，顯得溫文爾雅；劉嘉玲身著一襲紅黑拼接的禮服 ，戴著金色吊墜耳環，看起來雍容華貴。許多網民大讚，照片中的劉嘉玲望向梁朝偉的眼神滿是崇拜，梁朝偉也不再像壓軸走紅毯那樣拘謹，而是一派輕鬆自如。

有網民笑說，梁朝偉只要有劉嘉玲在身邊，就彷彿有了「靠山」，不會感到手足無措。

兼任梁朝偉經理人的劉嘉玲，曾在受訪時說，梁朝偉是一個很優秀的演員，但「很自閉」、「不善於與人打交道」，她「很努力地在學習，幫他和保護他」。