戲說從頭／羅雲熙三搭吳倩 「追光者」救援優先

「追光者」以民間公益救援組織為主題，是羅雲熙、吳倩的三搭作品。(取材自微博)

首部以「民間公益救援組織」為主題的電視劇「追光者」，由羅雲熙、吳倩主演，該劇也是兩人三搭作品；劇情描述律師羅本（羅雲熙飾）在接觸到公益救援隊員展顏（吳倩飾）後，被救援隊員捨命救人的精神深深感動，於是脫下律師袍，自願加入行列。

中新網報導，「追光者」中的救援戲無論是地震 救援還是水下救援，場景呈現方面給人十分真實的沉浸感，隨著救援過程環環緊扣人心的同時，又保證專業的細節描摹，如高空索降如何根據實地情況選擇繩結，海姆立克急救法究竟如何實施等，紀實美學於點滴中呈現。

「追光者」導演 張彤表示，「追光者」很大一個挑戰正在於救援場景的再現，專門邀請原國家安全生產監督管理局副局長、國務院 參事閃淳昌和藍天救援隊的總隊長遠山做顧問，「所有的劇本都先經他們看過給出修改意見，現場拍攝時，藍天救援隊也派隊員到場指導，為的就是真實和專業。」

驚心動魄的救援故事線中，觀眾也在「追光者」中逐漸認識羅雲熙、吳倩等個性迥異的「追光隊員」，他們在本職工作之餘參與救援行動，而每個人也在救援過程中，通過感受生命與愛的意義進行自我救贖。

張彤直言：「這部劇的主要角色在現實中幾乎都有原型人物，編劇在創作中，對藍天救援隊進行了三年的跟踪採訪。」

張彤補充說：「幾對年輕人的感情線各有特點，每一對我們都很注意比重和節奏，不炫技、不取巧，盡量把感情的增長融到救援當中，通過這一連串的過程讓人物產生感情。」