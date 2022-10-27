李亞鵬轉型直播帶貨 被嘲人生高光娶王菲

李亞鵬自述為什麼退出娛樂圈，卻遭網友譏諷。(取材自小紅書)

男星李亞鵬和王菲 離婚後事業走下坡，更捲入巨額債務風波。近年他開設抖音 ，積極轉型做直播帶貨，日前他上傳一支短片大爆39歲退出娛樂圈的原因，掀起網友熱議。

綜合媒體報導，51歲李亞鵬在影片中說，他29歲時的某一天正站在舞台上，被強烈聚光燈照射，台下許多人大喊「沖哥」，那時的他正處在人生巔峰，自己卻毫不激動，「它沒有給我帶來喜悅和興奮，突然我開始思考人生，這是不是我想要的？」

李亞鵬表示，雖然當時的自己有名有利有鮮花有掌聲，但是自己沒有辦法欺騙自己，還是想去尋找新的方向。哪怕這一路走來自己經歷了不少失敗，但是他並不後悔。

李亞鵬說，當時他思考了一整個晚上，隔天打電話告訴經紀人「我想退出，不想拍戲」，想去尋找人生方向，不想一輩子一直演戲，於是之後漸漸減少拍戲，直到39歲那年徹底覺悟，毅然決然退出演藝圈。

李亞鵬表示這是他真誠的一番說話，最後不忘呼籲粉絲收看他的直播。

有網友吐槽「你的高光時刻是娶王菲」、「直播帶貨就是你想要」、「你現在演的就挺好的」，但有網友替他說話「可以不支持，但不要中傷」、「相信有經歷和有涵養的人才會有共鳴」。