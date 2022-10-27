「您好，北京」奪歐美影展26獎 網譏：全是山寨影展

電影「你好，北京」自稱橫掃歐美各大影展，卻引發網友吐槽。(取材自微博)

一部文藝片「您好，北京 」廣發新聞稿稱橫掃歐美影展，於坎城獲「最佳劇情長片大獎」等26個國際大獎，深受亞太、休士頓等一系列國際影展青睞，受到關注後引發網友大吐槽。

香港01報導，「您好，北京」由曹茜茜執導，安澤豪、劉犇、李斐然領銜主演，徐崢特別出演，講述一名創業中年人、一名快遞員與一名年輕歌手在北京奮鬥的經歷。網友本以為是部有深刻寓意的文藝片，然而仔細一看，得的獎是「坎城絲綢之路電影 獎」，與坎城影展 沒有任何關係。

另入選的「休斯頓國際影展」，被網友踢爆是出名的山寨影展之一，楊冪2017年以「逆時營救」在該影展封后，但作品口碑卻是「爛片」。「您好，北京」其餘十幾個獎項也都是山寨影展，新聞稿卻以「橫掃歐美各大電影節」為噱頭。

報導指出，一直以來，不少影迷認為只要在國外影展拿過獎，就代表電影有一定水準，於是山寨影展應運而生，通常分為兩大類：第一類是中方出資，聯合海外某個政府或不知名機構承辦，然後以中外、中美、亞洲、國際命名，例如「東京國際電影節─中國電影周金鶴獎」；第二類則是獨立影展，但無專業評審團隊、機制與入圍標準，頒獎禮也非常簡陋。

報導稱，唐嫣、黃曉明、劉愷威、吳亦凡、劉亦菲都曾憑藉口碑不高的作品獲「國際影帝、影后」，實際只是自欺欺人。因此，不少網友吐槽「您好，北京」譁眾取寵，「一部爛電影還沒上映就得26項大獎，唬誰」、「只要給錢啥都能幹，得有多爛」。